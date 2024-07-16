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Bakan Güler: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Bakan Güler: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, bakan yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video konferans toplantısı gerçekleştirildi.Güler, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.Bakan Güler, toplantıdaki konuşmasında, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılının idrak edildiğini hatırlattı.Cumhuriyete, demokrasiye ve milli birliğe uzanan hain ellerin topyekun bir irade ile kırıldığı bu günde tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha açıkça ilan edildiğini aktaran Güler, "Bakanlığımızın kalleş FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir" diye konuştu.'Terör örgütü hareket edemeyecek hale geldi'Güvenlik ortamının, çatışma ve gerginliklerle oldukça hassas hale geldiğini ve tehditlerin çeşitliliğinin de arttığını ifade eden Güler, bu kritik ortamda ülkeyi, yurttaşları, milli hak ve menfaatleri korumaya yönelik faaliyetleri 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.Güler, tüm personeli milli güvenliğin sarsılmadan korunmasında verdiği emek, gösterdiği çaba ve mesai mefhumu gözetmeksizin icra ettiği kutsal görev dolayısıyla kutladı.Öncelikli görevleri olan terörle mücadelede operasyonlarının sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam ettiğini dile getiren Güler, "Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale getirilmiştir. Örgüt mensupları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf etmektedirler. Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır" değerlendirmesini yaptı.Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelenin, örgütün çözülme hızında ivme yarattığını ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırladığını vurgulayan Güler, birlikte hareket ederek, tecrübeleri paylaşarak ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin sahadaki konumu güçlendirdiğini, bu birliktelikten rahatsızlık duyanları ise hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.Bakan Güler, şöyle devam etti:'Barış ve huzurdan yana olanlar Türkiye ile birlikte hareket ediyor'Suriye'deki gelişmelerin de yakından takip edildiğini, Suriye'nin kaderini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini aktaran Güler, Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki terör yapılarını ortadan kaldırmaya yönelik samimi girişimleri de desteklediklerini bildirdi.Bölgede barış ve huzurdan yana olan tarafların Türkiye ile hareket ettiğine işaret eden Güler, illegal yapılarla ve terör örgütleriyle çarpık ilişkileri olan kimi kesimlerin ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, ekonomik kaynaklarını ve halkının huzurunu gasp ettiğini ifade etti.Operasyonların alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında devam ettiğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:Bakan Güler, tüm silah ve mesai arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.
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yaşar güler, savunma, savunma bakanı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
yaşar güler, savunma, savunma bakanı, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

Bakan Güler: Kimsenin toprağında gözümüz yok

22:38 16.07.2024 (güncellendi: 22:41 16.07.2024)
© İHAMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© İHA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, bakan yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
Güler, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.
Bakan Güler, toplantıdaki konuşmasında, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılının idrak edildiğini hatırlattı.
Cumhuriyete, demokrasiye ve milli birliğe uzanan hain ellerin topyekun bir irade ile kırıldığı bu günde tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha açıkça ilan edildiğini aktaran Güler, "Bakanlığımızın kalleş FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir" diye konuştu.

'Terör örgütü hareket edemeyecek hale geldi'

Güvenlik ortamının, çatışma ve gerginliklerle oldukça hassas hale geldiğini ve tehditlerin çeşitliliğinin de arttığını ifade eden Güler, bu kritik ortamda ülkeyi, yurttaşları, milli hak ve menfaatleri korumaya yönelik faaliyetleri 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.
Güler, tüm personeli milli güvenliğin sarsılmadan korunmasında verdiği emek, gösterdiği çaba ve mesai mefhumu gözetmeksizin icra ettiği kutsal görev dolayısıyla kutladı.
Öncelikli görevleri olan terörle mücadelede operasyonlarının sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam ettiğini dile getiren Güler, "Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale getirilmiştir. Örgüt mensupları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf etmektedirler. Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır" değerlendirmesini yaptı.
Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelenin, örgütün çözülme hızında ivme yarattığını ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırladığını vurgulayan Güler, birlikte hareket ederek, tecrübeleri paylaşarak ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin sahadaki konumu güçlendirdiğini, bu birliktelikten rahatsızlık duyanları ise hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
Bakan Güler, şöyle devam etti:
"Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir. Geçmişte DEAŞ terör örgütünün Irak topraklarını istila etme çabaları devam ederken söylediğimiz gibi Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır. Bu toprakların geleceğinde yeri olmayan terör örgütünün sonunu, bölgenin gerçek sahipleri getirecektir. Bu durum, bölgedeki istikrarsız ortamdan nemalanan bazı kesimleri de kaygılandırmaktadır. İyi komşuluk ilişkilerimize yönelik attığımız her adımda barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen odakların niyetlerinin farkındayız. Ancak, nifak tohumlarının bu topraklarda yeşeremeyeceğini tüm kesimlerin çok iyi bilmesi gerekiyor."

'Barış ve huzurdan yana olanlar Türkiye ile birlikte hareket ediyor'

Suriye'deki gelişmelerin de yakından takip edildiğini, Suriye'nin kaderini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini aktaran Güler, Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki terör yapılarını ortadan kaldırmaya yönelik samimi girişimleri de desteklediklerini bildirdi.
Bölgede barış ve huzurdan yana olan tarafların Türkiye ile hareket ettiğine işaret eden Güler, illegal yapılarla ve terör örgütleriyle çarpık ilişkileri olan kimi kesimlerin ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, ekonomik kaynaklarını ve halkının huzurunu gasp ettiğini ifade etti.
Operasyonların alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında devam ettiğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelemizde haklıyız, kararlıyız, azimliyiz, yetkiniz, yeterliyiz ve irade sahibiyiz. Bununla birlikte uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerle eğitim-danışmanlık faaliyetlerimize dünyanın değişik coğrafyalarında başarıyla devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulaştığı seviye ve gösterdiği profesyonel yaklaşımın tüm uluslararası platformda olduğu gibi en son gerçekleşen NATO zirvesindeki temaslarda da dost ve müttefik ülkeler tarafından takdir edildiği iftiharla gözlenmiştir."
Bakan Güler, tüm silah ve mesai arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.
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