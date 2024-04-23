https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-gulerden-f-16-aciklamasi-konusuyoruz-1083077776.html
Bakan Güler'den F-16 açıklaması: 'Konuşuyoruz'
Bakan Güler'den F-16 açıklaması: 'Konuşuyoruz'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T21:53+0300
2024-04-23T21:53+0300
2024-04-23T22:00+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
f-16
f-16
uçak
irak
irak
abd
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0f/1075504032_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_28c71fea7dbbd015fb25be548dde3c0f.jpg
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" ifadesini kullandı.ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Irak ile ortak harekat merkezine ilişkin açıklamaGüler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-tunc-dem-partide-siyaset-yapanlarin-teror-orgutlerine-karsi-mesafe-koymasi-gerekir-1083076708.html
türkiye
irak
irak
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0f/1075504032_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e53861a01cd8e33d1631087ab952fb38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, f-16, f-16, uçak, irak, irak, abd, abd
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, f-16, f-16, uçak, irak, irak, abd, abd
Bakan Güler'den F-16 açıklaması: 'Konuşuyoruz'
21:53 23.04.2024 (güncellendi: 22:00 23.04.2024)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" ifadesini kullandı.
ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Irak ile ortak harekat merkezine ilişkin açıklama
Güler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" yanıtını verdi.