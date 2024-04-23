https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-gulerden-f-16-aciklamasi-konusuyoruz-1083077776.html

Bakan Güler'den F-16 açıklaması: 'Konuşuyoruz'

Bakan Güler'den F-16 açıklaması: 'Konuşuyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

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milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" ifadesini kullandı.ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Irak ile ortak harekat merkezine ilişkin açıklamaGüler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-tunc-dem-partide-siyaset-yapanlarin-teror-orgutlerine-karsi-mesafe-koymasi-gerekir-1083076708.html

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