https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/antalya-sicagi-kargalari-bile-evcillestirdi-omzuna-konarak-konustu-su-icti--1085899326.html

Antalya sıcağı kargaları bile evcilleştirdi: Omzuna konarak 'konuştu', su içti

Antalya sıcağı kargaları bile evcilleştirdi: Omzuna konarak 'konuştu', su içti

Sputnik Türkiye

Antalya'da yaşayan Gül Uğurel, sıcaktan bunalıp omzuna konan kargaya bardakla su içirdi. İkilinin arasında iç ısıtan görüntüler tebessüm de ettirdi. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T12:56+0300

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Antalya'da yaşayan Gül Uğurel bir arkadaşının iş yerini ziyaret etti. Bahçeye Uğurel'in omzuna bir anda karga kondu. Sürekli bağıran karganın sıcaktan bunaldığını fark eden Uğurel, bardakla hayvana su vermeye başladı. Serinleyen karga bir süre sonra uçup giderken, ikili arasında yaşanan o görüntüler hem içleri ısıttı hem de tebessüm ettirdi.O anları anlatan Gül Uğurel, “Arkadaşlarıma ziyaret için gitmiştim. Bir an omuzuma karga kondu. O gün çok sıcaktı ve su bardakla su verdim. Omuzuma kondu, gezinmeye başladı. Sanki benimle konuşuyordu. Bir ara gözüme gelmeye çalıştı ama bir şey yapmadı. Hiç korkmadım tam tersi sevinmiştim. Sonrasında uçup gitti” dedi.Antalya'nın sıcaklığına dikkat çeken Uğurel, “Hayvanlar için etrafa su koymalıyız. Onlara yardımcı olmamız lazım” diye konuştu.

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