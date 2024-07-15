https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/altindan-yeni-rekor-denemesi--1085867103.html

Altından yeni rekor denemesi

Altından yeni rekor denemesi

Sputnik Türkiye

ABD'de gelen düşük enflasyon verisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T10:48+0300

2024-07-15T10:48+0300

2024-07-15T10:48+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

ekonomi

rekor

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Altın fiyatları volatil seyretmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonun aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda da yüzde 3 açıklanması Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı.Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine adım adım yaklaşılırken Eylül aylarında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor.Fed'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte sıcak paranın başka yatırım alanlarına kayacağı tahmin ediliyor. Bunların içinde altın yatırımı da bulunuyor.Ons altın güne 2411 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2405 dolar, en yüksek de 2415 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2412 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 2561 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2553 lira, en yüksek de 2569 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2563 liradan işlem görüyor. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 2570.1 lira olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/dolar-ve-altin-rekora-kosuyor-yukselis-surecek-mi-1085790748.html

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