https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/altindan-yeni-rekor-denemesi--1085867103.html
Altından yeni rekor denemesi
Altından yeni rekor denemesi
Sputnik Türkiye
ABD'de gelen düşük enflasyon verisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:48+0300
2024-07-15T10:48+0300
2024-07-15T10:48+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
ekonomi
rekor
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Altın fiyatları volatil seyretmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonun aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda da yüzde 3 açıklanması Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı.Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine adım adım yaklaşılırken Eylül aylarında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor.Fed'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte sıcak paranın başka yatırım alanlarına kayacağı tahmin ediliyor. Bunların içinde altın yatırımı da bulunuyor.Ons altın güne 2411 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2405 dolar, en yüksek de 2415 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2412 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 2561 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2553 lira, en yüksek de 2569 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2563 liradan işlem görüyor. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 2570.1 lira olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/dolar-ve-altin-rekora-kosuyor-yukselis-surecek-mi-1085790748.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, ekonomi, rekor
altın, yarım gram altın, gram altın, ekonomi, rekor
Altından yeni rekor denemesi
ABD'de gelen düşük enflasyon verisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı.
Altın fiyatları volatil seyretmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonun aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda da yüzde 3 açıklanması Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı.
Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine adım adım yaklaşılırken Eylül aylarında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor.
Fed'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte sıcak paranın başka yatırım alanlarına kayacağı tahmin ediliyor. Bunların içinde altın yatırımı da bulunuyor.
Ons altın güne 2411 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2405 dolar, en yüksek de 2415 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2412 dolardan işlem görüyor.
Gram altın güne 2561 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2553 lira, en yüksek de 2569 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2563 liradan işlem görüyor. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 2570.1 lira olmuştu.