https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rosatom-akkuyu-ngsnin-hayata-gecirilmesine-odaklandi-1085560040.html

Rosatom, Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesine odaklandı

Rosatom, Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesine odaklandı

Sputnik Türkiye

Rosatom'dan yapılan açıklamada, şirket yetkililerinin 2-3 Temmuz'da İstanbul'da Sputnik’in de medya sponsorluğunda düzenlenen 6. Nükleer Enerji Santralleri... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T12:44+0300

2024-07-05T12:44+0300

2024-07-05T12:44+0300

dünya

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

anton dedusenko

denis sezemin

türkiye

akkuyu nükleer a.ş

akkuyu ngs

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu nükleer güç santrali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078102184_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c590b8a92be048d86ffd06238315b3ab.jpg

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Akkuyu Nükleer AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesine odaklandıklarını belirterek, "Aynı zamanda, yeni ufuklar açan iyi bir ivme kazandık. Kurulu nükleer kapasitesini 2050'ye kadar 20 gigavata çıkarmayı öngören Türkiye'nin nükleer enerjiyi geliştirme planlarını yakından takip ediyoruz. Farklı işlevleri yerine getiren büyük ve küçük ölçekli nükleer kapasiteler birbirini tamamlıyor. Rosatom'un her iki formatta ve diğer pek çok alanda sunacak pek çok önerisi bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden biri olan Akkuyu NGS'de ana ekipmanların çoğunun ilk güç ünitesinin reaktör bölümüne yerleştirildiğine değinerek, "Uzmanlarımız, reaktöre nükleer yakıt yüklemek ve kullanılmış nükleer yakıtı taze yakıtla değiştirmek için tasarlanmış yakıt yükleme makinesinin montajını yapıyor. Ayrıca, santralin ilk devresinde soğutma sıvısını, yani tuzdan arındırılmış suyu dolaştıracak ana sirkülasyon pompaları için elektrik motorlarının montajını da tamamlıyoruz. Genel olarak, güç ünitesinin tüm sistemleri ve bileşenleri kademeli olarak faaliyete hazır duruma getiriliyor ve bunların projede belirlenen kriterlere ve özelliklere uygunlukları kontrol ediliyor" ifadesini kullandı.'Benzer girişimlerin Türkiye'de de uygulanmasını bekliyoruz'Zirve'de, düşük karbonlu üretimin geleceği ve nükleer enerjinin Türk sanayi ve iş dünyası için rekabetçi ortam sağlamadaki rolünün ele alındığı 'Düşük Karbonlu Geçiş için Nükleer Enerji' konulu bir oturum da düzenlendi.Oturumda devlet kurumlarından temsilciler ve uzmanlar, enerji dönüşümünü ve nükleer enerjinin bu dönüşümdeki rolünü destekleyecek ekonomik unsurları tartıştı.Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Pauline Lyon, nükleer enerjinin tüm elektrik kaynakları arasında en düşük karbon ayak izine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Zirve kapsamında, Rusya ve Türkiye'deki nükleer endüstrilerin kadın topluluklarının desteğiyle 'Nükleer Endüstride Yüksek Teknoloji ve İnovasyonun Geliştirilmesinde Kadın Liderliği' başlıklı uluslararası bir oturum da düzenlendi.Zirvede bulunan Rosatom standında, büyük ve küçük NGS projeleri, yüzer NGS'ler, rüzgar enerjisi gibi Rus nükleer sanayi işletmelerinin modern yüksek teknoloji ürünlerine yer verildi. Lojistik ve tıp, kompozit ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere nükleer endüstrinin enerji ve enerji dışı teknolojileri hakkında bilgi sunuldu.Rosatom'un bünyesindeki şirket temsilcileri, Türk sanayisinin temsilcileriyle B2B oturumlarına katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rosatom-batinin-engellemelerine-ragmen-akkuyu-ngs-projesi-plana-gore-ilerliyor-1085490328.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), anton dedusenko, denis sezemin, türkiye, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer güç santrali