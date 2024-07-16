https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdnin-ankara-buyukelcisi-flake-1-eylulde-turkiyeden-ayriliyor-1085919726.html

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T22:54+0300

2024-07-16T22:54+0300

2024-07-16T22:54+0300

türkiye

jeff flake

jeffry flake

abd

abd

abd ankara büyükelçiliği

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ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu" paylaşımında bulundu.

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jeff flake, jeffry flake, abd, abd, abd ankara büyükelçiliği