https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdnin-ankara-buyukelcisi-flake-1-eylulde-turkiyeden-ayriliyor-1085919726.html
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T22:54+0300
2024-07-16T22:54+0300
2024-07-16T22:54+0300
türkiye
jeff flake
jeffry flake
abd
abd
abd ankara büyükelçiliği
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ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu" paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230523/bakan-cavusoglundan-new-yorktaki-turkevine-yapilan-saldiriyla-ilgili-aciklama-1071480037.html
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jeff flake, jeffry flake, abd, abd, abd ankara büyükelçiliği
jeff flake, jeffry flake, abd, abd, abd ankara büyükelçiliği
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, 1 Eylül'de Türkiye'den ayrılıyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi.
ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.
Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.
Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.
Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu" paylaşımında bulundu.