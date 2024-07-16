https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/adalet-bakani-tunc-nato-ve-abdeki-muttefiklerimiz-insan-haklari-mucadelemizde-yanimizda-olmadilar-1085902985.html

Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz insan hakları mücadelemizde yanımızda olmadılar

Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz insan hakları mücadelemizde yanımızda olmadılar

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı’ panelind yaptığı... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T14:14+0300

2024-07-16T14:14+0300

2024-07-16T14:14+0300

türkiye

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15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminden önce ve sonra firar eden örgüt mensuplarının bulunduğunu, söz konusu kişilerle ilgili iade taleplerinin halen devam ettiğini dile getirdi.FETÖ mensuplarının iadesi konusunda bazı 'müttefik' ülkelerin kayıtsız kaldığını ve ikiyüzlü davrandığını belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Panelin açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, 15 Temmuz'da Türk milletinin 'çok büyük bir kahramanlık' sergilediğini ve dünyaya demokrasi mücadelesinin nasıl yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.Darbe girişimine karşı emniyet güçleri, vatansever askerler ve yargı mensuplarının da mücadele ettiğini vurgulayan Tunç, "O karanlık gecede ülkemizin geleceği için, bayrağımız için şehitler verdik" diye konuştu.'Türk demokrasi tarihi darbeler tarihidir'Türk demokrasi tarihini 'darbeler tarihi' olarak niteleyen Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesiyle milli iradenin önünün kesildiğini, 1971'de muhtırayla demokrasiye müdahale edildiğini, 12 Eylül 1980 darbesiyle milli iradenin önünün bir kez daha kesildiğini anımsatarak, "Darbecilere çanak tutan, yardım eden bir yargı sistemi vardı. Darbecileri değil de darbe mağdurlarını yargılayan yargı sistemi vardı" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, 90'lı yıllarda 28 Şubat postmodern darbesiyle seçilmiş hükümetin antidemokratik bir şekilde düşürüldüğünü, AK Parti'nin kuruluşundan sonra da kapatma davasıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.Darbeci vesayetçi anlayışın 2000'li yıllarda çeşitli olaylarla başarılı olmaya çalıştığını, son olarak 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulduğunu aktaran Tunç, darbecilerin planlarının ise istedikleri gibi yürümediğini kaydetti.Tunç, darbe girişimi sırasında birçok yerin darbeciler tarafından hedef alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti:'Darbeciyle hukuk içerisinde mücadele eden bir tutum sergilendi'Adalet Bakanı Tunç, devlet kademesindeki görevlilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleriyle 'darbecilerle nasıl mücadele edileceği' konusunda çalışma yaptığını aktardı.Bu kapsamda 20 Temmuz'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Tunç, "20 Temmuz bir karşı darbedir", "Siz kontrollü darbe yaptınız", "Bu bir oyundur, tiyatrodan ibarettir" diyenlerin de bulunduğunu ancak söz konusu sürecin hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.OHAL kararnameleri sonrası FETÖ ile iltisaklı kişilerin ihraç edildiğini hatırlatan Tunç, "Bu örgütün ayıklanma süreci de kısa zamanda olacak gibi değildi. Kamudan ihraçlar içeren, FETÖ ile irtibatı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşların kapatılmasına yönelik kararnameler Meclis'e gönderildi" bilgisini paylaştı.Bunun yanı sıra hak arama yolunun da açık tutulduğunu vurgulayan Tunç, "Kararnameler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi hale geldi. Bu derece demokratik, hukuk devletine saygılı, darbeciyle hukuk içerisinde mücadele eden bir tutum sergilendi" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tunç, FETÖ kapsamında 125 bin kişinin yargılanması sonucu mahkumiyet kararı aldığını, 289 darbe davasının da sonuca bağlandığını bildirdi.'Darbecileri yargılayan ve onlardan hesap soran bir yargımız var'Adalet Bakanı Tunç, 15 Temmuz'da yargının 'büyük bir kahramanlık' gösterdiğini ve milletin yanında durduğunu vurguladı.Geçmiş darbelerden ders çıkarıldığını ve yargının 15 Temmuz'da darbecilerden yana tavır almadığını dile getiren Tunç, şu ifadeleri kullandı:Yargının bağımsız ve tarafsızlığı konusunda birtakım eleştirilerin bulunduğunu anımsatan Tunç, hatalı kararların düzeltilebileceğini ancak 24 bin hakim ve savcının bir yanlış karar üzerinden töhmet altında bırakılmaması gerektiğini bildirdi.Bakan Tunç, "15 Temmuz'da gördük ki yargı mensuplarımız milletin yargısı olarak iş başında o nedenle tarafsız ve bağımsız yargımıza güvenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yurt-disi-cikis-harcina-zam-geldi-yeni-tutar-belli-oldu-1085897791.html

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, nato, avrupa birliği, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)