Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz insan hakları mücadelemizde yanımızda olmadılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:38
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
08:08
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:21
1 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
08:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
09:09
12 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:10
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
10:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
11:10
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
11:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:15
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
12:33
15 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
13:10
3 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
14:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:11
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
19:28
15 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/adalet-bakani-tunc-nato-ve-abdeki-muttefiklerimiz-insan-haklari-mucadelemizde-yanimizda-olmadilar-1085902985.html
Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz insan hakları mücadelemizde yanımızda olmadılar
Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz insan hakları mücadelemizde yanımızda olmadılar
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı’ panelind yaptığı... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T14:14+0300
2024-07-16T14:14+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
nato
avrupa birliği
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_8ed6b29158fde5cc55350fef975772b3.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminden önce ve sonra firar eden örgüt mensuplarının bulunduğunu, söz konusu kişilerle ilgili iade taleplerinin halen devam ettiğini dile getirdi.FETÖ mensuplarının iadesi konusunda bazı 'müttefik' ülkelerin kayıtsız kaldığını ve ikiyüzlü davrandığını belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Panelin açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, 15 Temmuz'da Türk milletinin 'çok büyük bir kahramanlık' sergilediğini ve dünyaya demokrasi mücadelesinin nasıl yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.Darbe girişimine karşı emniyet güçleri, vatansever askerler ve yargı mensuplarının da mücadele ettiğini vurgulayan Tunç, "O karanlık gecede ülkemizin geleceği için, bayrağımız için şehitler verdik" diye konuştu.'Türk demokrasi tarihi darbeler tarihidir'Türk demokrasi tarihini 'darbeler tarihi' olarak niteleyen Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesiyle milli iradenin önünün kesildiğini, 1971'de muhtırayla demokrasiye müdahale edildiğini, 12 Eylül 1980 darbesiyle milli iradenin önünün bir kez daha kesildiğini anımsatarak, "Darbecilere çanak tutan, yardım eden bir yargı sistemi vardı. Darbecileri değil de darbe mağdurlarını yargılayan yargı sistemi vardı" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, 90'lı yıllarda 28 Şubat postmodern darbesiyle seçilmiş hükümetin antidemokratik bir şekilde düşürüldüğünü, AK Parti'nin kuruluşundan sonra da kapatma davasıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.Darbeci vesayetçi anlayışın 2000'li yıllarda çeşitli olaylarla başarılı olmaya çalıştığını, son olarak 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulduğunu aktaran Tunç, darbecilerin planlarının ise istedikleri gibi yürümediğini kaydetti.Tunç, darbe girişimi sırasında birçok yerin darbeciler tarafından hedef alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti:'Darbeciyle hukuk içerisinde mücadele eden bir tutum sergilendi'Adalet Bakanı Tunç, devlet kademesindeki görevlilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleriyle 'darbecilerle nasıl mücadele edileceği' konusunda çalışma yaptığını aktardı.Bu kapsamda 20 Temmuz'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Tunç, "20 Temmuz bir karşı darbedir", "Siz kontrollü darbe yaptınız", "Bu bir oyundur, tiyatrodan ibarettir" diyenlerin de bulunduğunu ancak söz konusu sürecin hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.OHAL kararnameleri sonrası FETÖ ile iltisaklı kişilerin ihraç edildiğini hatırlatan Tunç, "Bu örgütün ayıklanma süreci de kısa zamanda olacak gibi değildi. Kamudan ihraçlar içeren, FETÖ ile irtibatı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşların kapatılmasına yönelik kararnameler Meclis'e gönderildi" bilgisini paylaştı.Bunun yanı sıra hak arama yolunun da açık tutulduğunu vurgulayan Tunç, "Kararnameler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi hale geldi. Bu derece demokratik, hukuk devletine saygılı, darbeciyle hukuk içerisinde mücadele eden bir tutum sergilendi" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tunç, FETÖ kapsamında 125 bin kişinin yargılanması sonucu mahkumiyet kararı aldığını, 289 darbe davasının da sonuca bağlandığını bildirdi.'Darbecileri yargılayan ve onlardan hesap soran bir yargımız var'Adalet Bakanı Tunç, 15 Temmuz'da yargının 'büyük bir kahramanlık' gösterdiğini ve milletin yanında durduğunu vurguladı.Geçmiş darbelerden ders çıkarıldığını ve yargının 15 Temmuz'da darbecilerden yana tavır almadığını dile getiren Tunç, şu ifadeleri kullandı:Yargının bağımsız ve tarafsızlığı konusunda birtakım eleştirilerin bulunduğunu anımsatan Tunç, hatalı kararların düzeltilebileceğini ancak 24 bin hakim ve savcının bir yanlış karar üzerinden töhmet altında bırakılmaması gerektiğini bildirdi.Bakan Tunç, "15 Temmuz'da gördük ki yargı mensuplarımız milletin yargısı olarak iş başında o nedenle tarafsız ve bağımsız yargımıza güvenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yurt-disi-cikis-harcina-zam-geldi-yeni-tutar-belli-oldu-1085897791.html
türkiye
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902093_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f61919604e05be0cc8a68a33c7c6d447.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, nato, avrupa birliği, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, nato, avrupa birliği, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

Adalet Bakanı Tunç: NATO ve AB'deki müttefiklerimiz insan hakları mücadelemizde yanımızda olmadılar

14:14 16.07.2024
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" paneline katılarak konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA / Raşit Aydoğan
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı’ panelind yaptığı konuşmada, 'biz demokrasinin beşiğiyiz,’ diyen NATO ve Avrupa Birliği’ndeki müttefiklerin Türkiye’nin insan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yanlarında olmadığını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminden önce ve sonra firar eden örgüt mensuplarının bulunduğunu, söz konusu kişilerle ilgili iade taleplerinin halen devam ettiğini dile getirdi.
FETÖ mensuplarının iadesi konusunda bazı 'müttefik' ülkelerin kayıtsız kaldığını ve ikiyüzlü davrandığını belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yurtdışına kaçanlarla ilgili olarak iade taleplerimiz hala devam ediyor. Taleplerimiz var adli yardımlaşma onlar da devam ediyor. ‘Demokratik hukuk devletiyim, insan haklarının saygılıyım, biz demokrasinin beşiğiyiz, insan haklarını en güçlü savunuyoruz’ diyen ülkeler ve bunlar bizim müttefikimiz NATO’da Avrupa Birliği’nde maalesef Türkiye’nin insan hakları mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yanlarımızda olmadılar. Başta Amerika Birleşik Devletleri; FETÖ elebaşısı zaten darbeden yıllar önce orada konuşlandırıldı. Ona orada bir karargâh kuruldu, oradan örgütü yönetti ve ABD’nin kontrolünde bunları gerçekleştirdi. Sonrasında da yargılama sırasında 7 iade talebimiz var, 30’a yakın suç var. Tüm bunlar delilleriyle birlikte sabit. Akıncı Üssü’nde o gece sivil imamlar suçüstü çıktı yakalandı. Bunların FETÖ elebaşısıyla irtibatları ayan beyan ortada tüm deliller ortada ama maalesef iade dosyalarımız ABD Adalet Bakanlığından bir türlü yargı makamlarına ulaştırılmadı, ulaştırılmak istenmedi.
Panelin açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, 15 Temmuz'da Türk milletinin 'çok büyük bir kahramanlık' sergilediğini ve dünyaya demokrasi mücadelesinin nasıl yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.
Darbe girişimine karşı emniyet güçleri, vatansever askerler ve yargı mensuplarının da mücadele ettiğini vurgulayan Tunç, "O karanlık gecede ülkemizin geleceği için, bayrağımız için şehitler verdik" diye konuştu.

'Türk demokrasi tarihi darbeler tarihidir'

Türk demokrasi tarihini 'darbeler tarihi' olarak niteleyen Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesiyle milli iradenin önünün kesildiğini, 1971'de muhtırayla demokrasiye müdahale edildiğini, 12 Eylül 1980 darbesiyle milli iradenin önünün bir kez daha kesildiğini anımsatarak, "Darbecilere çanak tutan, yardım eden bir yargı sistemi vardı. Darbecileri değil de darbe mağdurlarını yargılayan yargı sistemi vardı" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, 90'lı yıllarda 28 Şubat postmodern darbesiyle seçilmiş hükümetin antidemokratik bir şekilde düşürüldüğünü, AK Parti'nin kuruluşundan sonra da kapatma davasıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.
Darbeci vesayetçi anlayışın 2000'li yıllarda çeşitli olaylarla başarılı olmaya çalıştığını, son olarak 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulduğunu aktaran Tunç, darbecilerin planlarının ise istedikleri gibi yürümediğini kaydetti.
Tunç, darbe girişimi sırasında birçok yerin darbeciler tarafından hedef alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

Vatansever vatandaşlarımız tankların önüne geçerek bedenleriyle engel olmaya çalıştı. Meclis bombalandı. Milletvekillerimiz hemen Meclis'e koştu ve darbeye karşı direneceklerini, 'Bomba da atsanız buradayız' dedi. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüde konuşma yaparken, yukarıdan bombalar yağıyordu. Düşmanın yapmadığını içimizdeki hainler yapmak istediler. Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'dan beri geçemeyen düşman, maalesef içimizdeki düşmanlar, o maşalar, o emperyalizmin maşaları Meclis'i bombalayabildiler.

'Darbeciyle hukuk içerisinde mücadele eden bir tutum sergilendi'

Adalet Bakanı Tunç, devlet kademesindeki görevlilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleriyle 'darbecilerle nasıl mücadele edileceği' konusunda çalışma yaptığını aktardı.
Bu kapsamda 20 Temmuz'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Tunç, "20 Temmuz bir karşı darbedir", "Siz kontrollü darbe yaptınız", "Bu bir oyundur, tiyatrodan ibarettir" diyenlerin de bulunduğunu ancak söz konusu sürecin hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.
OHAL kararnameleri sonrası FETÖ ile iltisaklı kişilerin ihraç edildiğini hatırlatan Tunç, "Bu örgütün ayıklanma süreci de kısa zamanda olacak gibi değildi. Kamudan ihraçlar içeren, FETÖ ile irtibatı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşların kapatılmasına yönelik kararnameler Meclis'e gönderildi" bilgisini paylaştı.
Bunun yanı sıra hak arama yolunun da açık tutulduğunu vurgulayan Tunç, "Kararnameler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi hale geldi. Bu derece demokratik, hukuk devletine saygılı, darbeciyle hukuk içerisinde mücadele eden bir tutum sergilendi" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Tunç, FETÖ kapsamında 125 bin kişinin yargılanması sonucu mahkumiyet kararı aldığını, 289 darbe davasının da sonuca bağlandığını bildirdi.

'Darbecileri yargılayan ve onlardan hesap soran bir yargımız var'

Adalet Bakanı Tunç, 15 Temmuz'da yargının 'büyük bir kahramanlık' gösterdiğini ve milletin yanında durduğunu vurguladı.
Geçmiş darbelerden ders çıkarıldığını ve yargının 15 Temmuz'da darbecilerden yana tavır almadığını dile getiren Tunç, şu ifadeleri kullandı:

1960 darbesinde, 71 muhtırasında, 1980 darbesinde, 28 Şubat postmodern darbesinde darbecilerin yanında duran bir yargı sistemi vardı, vesayetçi anlayışına, darbeci anlayışa, Yassıada zihniyetine mensup bir yargımız vardı maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Ama bunlardan ders çıkardık. O gün darbecilerin yanında duran, darbe mağdurlarını yargılayan bir yargımız varken, 15 Temmuz'da gördük ki darbe mağdurlarının hakkını savunan, milletin hakkını, hukukunu savunan, darbecileri yakalayan, gözaltı yapan, soruşturan, yargılayan ve onlardan hesap soran bir yargımız var. İşte bu yargımızla biz onur, gurur duyuyoruz. Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde yoluna devam ediyor.

Yargının bağımsız ve tarafsızlığı konusunda birtakım eleştirilerin bulunduğunu anımsatan Tunç, hatalı kararların düzeltilebileceğini ancak 24 bin hakim ve savcının bir yanlış karar üzerinden töhmet altında bırakılmaması gerektiğini bildirdi.
Bakan Tunç, "15 Temmuz'da gördük ki yargı mensuplarımız milletin yargısı olarak iş başında o nedenle tarafsız ve bağımsız yargımıza güvenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yurt dışı çıkış harcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
EKONOMİ
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Yeni tutar belli oldu
12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала