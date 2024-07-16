https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/2024-yks-sonuclari-aciklandi-1085886792.html

2024 YKS sonuçları açıklandı: Nereden öğrenilir?

2024 YKS sonuçları açıklandı: Nereden öğrenilir?

Sputnik Türkiye

8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy açıklama yaptı, "Sonuç sayfasında... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T07:39+0300

2024-07-16T07:39+0300

2024-07-16T08:10+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sonuç

ösym

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YKS sonuçları için gözler ÖSYM'deydi.YKS sonuçları nereden nasıl öğrenilir?ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını söyledi.Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/meteorolojiden-10-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-onumuzdeki-4-gun-sehir-icinde-dolasmayin-1085886165.html

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