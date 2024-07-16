https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/2024-yks-sonuclari-aciklandi-1085886792.html
2024 YKS sonuçları açıklandı: Nereden öğrenilir?
2024 YKS sonuçları açıklandı: Nereden öğrenilir?
Sputnik Türkiye
8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy açıklama yaptı, "Sonuç sayfasında... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T07:39+0300
2024-07-16T07:39+0300
2024-07-16T08:10+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sonuç
ösym
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YKS sonuçları için gözler ÖSYM'deydi.YKS sonuçları nereden nasıl öğrenilir?ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını söyledi.Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/meteorolojiden-10-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-onumuzdeki-4-gun-sehir-icinde-dolasmayin-1085886165.html
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yks sonuçları, yks sonuçları açıklandı, yks sonuçları nasıl öğrenilir, yks sonuçlarına nereden bakılır, yks açıklandı mı, yks 2024, yks sonuç, ösym giriş, ösym ais
2024 YKS sonuçları açıklandı: Nereden öğrenilir?
07:39 16.07.2024 (güncellendi: 08:10 16.07.2024)
8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy açıklama yaptı, "Sonuç sayfasında aşırı yüklenmenin önüne geçelim" dedi.
YKS sonuçları için gözler ÖSYM'deydi.
YKS sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını söyledi.