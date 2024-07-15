https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/uzmanindan-asiri-sicak-uyarisi-onumuzdeki-4-gun-sehir-icinde-dolasmayin-1085875400.html
Uzmanından aşırı sıcak uyarısı: 'Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'
Uzmanından aşırı sıcak uyarısı: 'Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da önümüzdeki 4 gün hava sıcaklığının 35-37 derece arasında olacağını belirterek, "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın"... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T16:04+0300
2024-07-15T16:04+0300
2024-07-15T16:04+0300
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Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava nedeniyle İstanbullulara uyarılarda bulundu.Hava durumuna ilişkin tahminleri paylaşan Şen, İstanbul'da sıcaklığın bugün 33 derece, önümüzdeki 4 gün 35-37 derece arasında olacağını ifade etti.İstanbullulara "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısında bulunan Şen, sıcaklığın şehir içinde 38-40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarına devam eden Şen, nemin öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece ise yüzde 90'a ulaşağını belirtti.Gece en düşük sıcaklığın 25 derece olacağını ifade eden Şen, "Bu ciddi sağlık riski oluşturur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/meteorolojiden-son-dakika-siddetli-saganak-uyarisi-20-ile-sari-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1085859553.html
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hava durumu,16 temmuz hava durumu,istanbul hava durumu
hava durumu,16 temmuz hava durumu,istanbul hava durumu
Uzmanından aşırı sıcak uyarısı: 'Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da önümüzdeki 4 gün hava sıcaklığının 35-37 derece arasında olacağını belirterek, "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısını yaptı.
Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava nedeniyle İstanbullulara uyarılarda bulundu.
Hava durumuna ilişkin tahminleri paylaşan Şen, İstanbul'da sıcaklığın bugün 33 derece, önümüzdeki 4 gün 35-37 derece arasında olacağını ifade etti.
İstanbullulara "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısında bulunan Şen, sıcaklığın şehir içinde 38-40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarına devam eden Şen, nemin öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece ise yüzde 90'a ulaşağını belirtti.
Gece en düşük sıcaklığın 25 derece olacağını ifade eden Şen, "Bu ciddi sağlık riski oluşturur" dedi.