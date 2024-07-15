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Trump: Biden, hakkımdaki iki davanın düşürülmesi için talimat verecek
Trump: Biden, hakkımdaki iki davanın düşürülmesi için talimat verecek
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı'na kendisi hakkındaki iki davanın düşürülmesi için talimat... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:09+0300
2024-07-15T10:09+0300
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New York Post'a (NYT) demeç veren Donald Trump, suikast girişimi sonrası Biden'ın kendisi hakkındaki iki davayla ilgili adım atacağını öğrendiklerini belirtti.Trump, "Biden'ın hakkımdaki iki davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat vereceğini duyuyoruz" dedi.NYT, kamuoyunda Biden'ın bu yönde adım atacağına dair bir emarenin henüz görülmediğini yazdı.'Gizli servis fantastik iş çıkardı'Eski ABD Başkanı, gizli servisin suikast girişimi sırasında 'fantastik bir iş' çıkardığını belirterek saldırganın tek atışla vurulmasını takdir ederek "Bu, hepimiz için gerçeküstü" diye konuştu.Trump, doktorların AR-15 tüfeğiyle vurulduktan sonra hayatta kalmasını mucize olarak nitelediklerini, şimdiye dek AR-15'le vurulup hayatta kalan kimseyi görmediklerini söylediklerini de kaydetti.Başkan adayı, "Şans eseri veya Tanrı'nın yardımıyla, birçok kişi hala burada olmamın Tanrı sayesinde olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.Bu arada Trump, NYT'ye demecinde Biden'la yaptığı telefon görüşmesinden de bahsederken ABD Başkanı'nın görüşme sırasında çok sevimli olduğunu anlattı.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD gizli servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/su-an-dunyanin-en-meshur-silahi-trumpa-yonelik-suikast-girisiminde-kullanilan-ar-15in-ozellikleri-1085861689.html
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abd, donald trump, joe biden, suikast girişimi, ar-15, thomas matthew crooks, pensilvanya, miting, abd gizli servis, gizli servis, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, donald trump, joe biden, suikast girişimi, ar-15, thomas matthew crooks, pensilvanya, miting, abd gizli servis, gizli servis, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)

Trump: Biden, hakkımdaki iki davanın düşürülmesi için talimat verecek

10:09 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в автомобиль после покушения на предвыборном митинге в Батлере, США
Дональда Трампа уводят в автомобиль после покушения на предвыборном митинге в Батлере, США - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı'na kendisi hakkındaki iki davanın düşürülmesi için talimat vereceğini söyledi.
New York Post'a (NYT) demeç veren Donald Trump, suikast girişimi sonrası Biden'ın kendisi hakkındaki iki davayla ilgili adım atacağını öğrendiklerini belirtti.

Trump, "Biden'ın hakkımdaki iki davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat vereceğini duyuyoruz" dedi.

NYT, kamuoyunda Biden'ın bu yönde adım atacağına dair bir emarenin henüz görülmediğini yazdı.

'Gizli servis fantastik iş çıkardı'

Eski ABD Başkanı, gizli servisin suikast girişimi sırasında 'fantastik bir iş' çıkardığını belirterek saldırganın tek atışla vurulmasını takdir ederek "Bu, hepimiz için gerçeküstü" diye konuştu.

Trump, doktorların AR-15 tüfeğiyle vurulduktan sonra hayatta kalmasını mucize olarak nitelediklerini, şimdiye dek AR-15'le vurulup hayatta kalan kimseyi görmediklerini söylediklerini de kaydetti.

Başkan adayı, "Şans eseri veya Tanrı'nın yardımıyla, birçok kişi hala burada olmamın Tanrı sayesinde olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada Trump, NYT'ye demecinde Biden'la yaptığı telefon görüşmesinden de bahsederken ABD Başkanı'nın görüşme sırasında çok sevimli olduğunu anlattı.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD gizli servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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Şu an dünyanın en meşhur silahı: Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan AR-15'in özellikleri
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