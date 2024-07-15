https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/su-an-dunyanin-en-meshur-silahi-trumpa-yonelik-suikast-girisiminde-kullanilan-ar-15in-ozellikleri-1085861689.html

Şu an dünyanın en meşhur silahı: Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan AR-15'in özellikleri

Şu an dünyanın en meşhur silahı: Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan AR-15'in özellikleri

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump’a Pennsylvania mitinginde yapılan suikast girişimi, saldırganın... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T08:25+0300

2024-07-15T08:25+0300

2024-07-15T08:25+0300

ar-15

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Trump’a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks, 'ArmaLite Rifle Model 15' (AR-15) tipi yarı otomatik tüfek kullandı. AR-15, M16'nın sivil modeli olarak biliniyor ve ABD’de siviller arasında en çok tercih edilen silahlardan biri.Bu silah neden tercih ediliyor? AR-15 özellikleri neler? AR-15, ilk olarak askeri kullanım için tasarlanmış, ancak zamanla sivil pazarda da büyük bir popülarite kazanmıştır. Washington Post ve Ipsos’un 2022 anketine göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i bu tüfeğe sahip, yani yaklaşık 16 milyon kişi AR-15 sahibi.Silahın özellikleri arasında 991 milimetre uzunluk, 2,97 kilogram ağırlık ve 457 metre etkili menzil bulunuyor. AR-15'in 223 kalibrelik (5,56 milimetre) mermileri, saniyede 1006 metre hızla yol alarak büyük bir tahrip gücü yaratıyor. Bu hız, AR-15 mermisinin 6 futbol sahası uzunluğundaki bir mesafeyi 1 saniyede katetmesine olanak tanır.Mermiler, organları yok edebilecek şiddetli bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor ve vücutta ciddi iç yaralanmalara neden oluyor.Ciddi tahribata yol açıyorAR-15’in yüksek hızda ateşleme kabiliyeti, ciddi tahribata yol açar. Mermilerin hedefe isabet ettiğinde oluşturduğu yoğun şok dalgası, organları parçalayıp yok edebilir. Göğüs boşluğuna isabet eden bir mermi, akciğer dokusunu tahrip edebilir, sinir ve damar sistemine zarar verebilir, ölüme neden olan şiddetli kanamalara yol açabilir. Ayrıca, merminin vücutta "blast etkisi" yaratması, giriş noktasının ötesinde de ciddi iç yaralanmalara neden olur.Trump'a yapılan suikast girişimi Pennsylvania mitinginde kürsüde konuşma yaptığı sırada sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, saldırganın miting alanının dışından ateş açtığını ve etkisiz hale getirildiğini belirtti. FBI, suikast girişimini inceleyerek saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.AR-15'in suikast girişiminde kullanımıTrump’a yönelik suikast girişiminde, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından kullanılan AR-15, olay yerinde ele geçirildi. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirdi ve AR-15’in saldırıda kullanılmasının tehlikelerine dikkat çekti. Saldırıda Trump sağ kulağından yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/trumpa-yonelik-suikast-girisimi-her-seyi-degistirdi-tarihi-rekor-sonrasi-piyasalarda-kritik-tahmin-1085861204.html

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