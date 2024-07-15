https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/tataristan-muftusunun-bulundugu-heyet-donbassta-ates-hattinda-kaldi-1085870921.html
Tataristan müftüsünün bulunduğu heyet Donbass'ta ateş hattında kaldı
Tataristan müftüsünün bulunduğu heyet Donbass'ta ateş hattında kaldı
Sputnik Türkiye
Tataristan Müslümanları Dini İdaresi, Müftü Kamil Samigullin başkanlığındaki heyetin Donbass'ta silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede Ukrayna ordusu... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T12:38+0300
2024-07-15T12:38+0300
2024-07-15T12:38+0300
ukrayna krizi
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tataristan müslümanları dini idaresi
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Tataristan Müslümanları Dini İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Müftü Kamil Samigullin ve beraberindeki heyet, Donbass'a bu yılki üçüncü ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel askeri harekat bölgesine gitti.Tümgeneral Kirill Kulakov'un daveti üzerine Donbass'a giden ve Yutazinskiy semtinin imamı Marat Mardanşin ile Kazan Piskoposluğu Başpiskopos Andrey Zinkov'un da yer aldığı Tataristan heyeti, Donetsk, Lugansk bölgeleri ile Rus askerlerin konuşlu olduğu yerleri ziyaret etti. Tatar heyetinin tüm ziyaret boyunca Ukrayna ordusu tarafından havan sistemleri ve İHA'larla hedef alındığını kaydeden idare, Kiev rejimine bağlı güçlerin hasmane eylemlerine rağmen heyetin üç birliğe giderek askerlerle buluştuğunu vurguladı.İdare, Donbass'ta 3 gün bulunan heyetin Donetsk ve Lugansk'taki camileri ziyaret edip imamlarla da konuştuğunu ekledi.Müftü Samigullin başkanlığındaki Tatar heyeti, Donbass'a son ziyaretini Mayıs ayında gerçekleştirmişti.
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Tataristan müftüsünün bulunduğu heyet Donbass'ta ateş hattında kaldı
Tataristan Müslümanları Dini İdaresi, Müftü Kamil Samigullin başkanlığındaki heyetin Donbass'ta silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede Ukrayna ordusu tarafından açılan ateşe maruz kaldığını bildirdi.
Tataristan Müslümanları Dini İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Müftü Kamil Samigullin ve beraberindeki heyet, Donbass'a bu yılki üçüncü ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel askeri harekat bölgesine gitti.
Tümgeneral Kirill Kulakov'un daveti üzerine Donbass'a giden ve Yutazinskiy semtinin imamı Marat Mardanşin ile Kazan Piskoposluğu Başpiskopos Andrey Zinkov'un da yer aldığı Tataristan heyeti, Donetsk, Lugansk bölgeleri ile Rus askerlerin konuşlu olduğu yerleri ziyaret etti.
Tatar heyetinin tüm ziyaret boyunca Ukrayna ordusu tarafından havan sistemleri ve İHA'larla hedef alındığını kaydeden idare, Kiev rejimine bağlı güçlerin hasmane eylemlerine rağmen heyetin üç birliğe giderek askerlerle buluştuğunu vurguladı.
İdare, Donbass'ta 3 gün bulunan heyetin Donetsk ve Lugansk'taki camileri ziyaret edip imamlarla da konuştuğunu ekledi.
Müftü Samigullin başkanlığındaki Tatar heyeti, Donbass'a son ziyaretini Mayıs ayında gerçekleştirmişti.