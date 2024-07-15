https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/son-turnuvam-diyordu-thomas-muller-almanya-milli-takimini-birakti-1085879209.html

'Son turnuvam diyordu': Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

'Son turnuvam diyordu': Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Sputnik Türkiye

Alman futbolcu Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T17:59+0300

2024-07-15T17:59+0300

2024-07-15T17:59+0300

spor

thomas müller

avrupa futbol şampiyonası

almanya

futbol

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müller, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim" ifadelelerini kullandı.Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/euro-2024e-damga-vuran-kadro-aciklandi-ilk-11de-3-turk-1085874534.html

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thomas müller, avrupa futbol şampiyonası, almanya, futbol