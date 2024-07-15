https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/euro-2024e-damga-vuran-kadro-aciklandi-ilk-11de-3-turk-1085874534.html
EURO 2024'e damga vuran kadro açıklandı: İlk 11'de 3 Türk
EURO 2024'e damga vuran kadro açıklandı: İlk 11'de 3 Türk
Sputnik Türkiye
İspanya'nın şampiyonluğuyla final yapan EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu. Marca tarafından yapılan kadroda A Milli... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T15:12+0300
2024-07-15T15:12+0300
2024-07-15T15:12+0300
spor
a milli futbol takımı
ferdi kadıoğlu
barış alper yılmaz
arda güler
euro 2024
euro 2024
marca
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Marca, İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirledi. İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:Verbruggen - HollandaFerdi Kadıoğlu - TürkiyeHancko - SlovakyaBijol - SlovenyaRatiu - RomanyaAebischer - İsviçreReijnders - HollandaArda Güler - TürkiyeNdoye - İsviçreMikautadze - GürcistanBarış Alper Yılmaz - Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/real-madridden-arda-gulere-yeni-forma-numarasi-1085740575.html
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arda güler,ferdi kadıoğlu hangi takımda,ferdi kadıoğlu,barış alper,barış alper hangi takımda
arda güler,ferdi kadıoğlu hangi takımda,ferdi kadıoğlu,barış alper,barış alper hangi takımda
EURO 2024'e damga vuran kadro açıklandı: İlk 11'de 3 Türk
İspanya'nın şampiyonluğuyla final yapan EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu. Marca tarafından yapılan kadroda A Milli Takım'dan 3 futbolcu yer aldı.
Marca, İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirledi. İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:
Barış Alper Yılmaz - Türkiye