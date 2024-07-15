https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/euro-2024e-damga-vuran-kadro-aciklandi-ilk-11de-3-turk-1085874534.html

EURO 2024'e damga vuran kadro açıklandı: İlk 11'de 3 Türk

EURO 2024'e damga vuran kadro açıklandı: İlk 11'de 3 Türk

Sputnik Türkiye

İspanya'nın şampiyonluğuyla final yapan EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu. Marca tarafından yapılan kadroda A Milli... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T15:12+0300

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spor

a milli futbol takımı

ferdi kadıoğlu

barış alper yılmaz

arda güler

euro 2024

euro 2024

marca

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Marca, İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirledi. İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:Verbruggen - HollandaFerdi Kadıoğlu - TürkiyeHancko - SlovakyaBijol - SlovenyaRatiu - RomanyaAebischer - İsviçreReijnders - HollandaArda Güler - TürkiyeNdoye - İsviçreMikautadze - GürcistanBarış Alper Yılmaz - Türkiye

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/real-madridden-arda-gulere-yeni-forma-numarasi-1085740575.html

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