https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/somalide-bomba-yuklu-aracla-saldiri-5-olu-20-yarali-1085866432.html
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Sputnik Türkiye
Doğu Afrika ülkesi Somali’de bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:33+0300
2024-07-15T10:33+0300
2024-07-15T10:33+0300
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bombalı saldırı
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam saatlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiyenin-egittigi-somalili-subaylar-goreve-basladi-1085575283.html
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afrika, doğu afrika, somali, mogadişu, bombalı saldırı, can kaybı
afrika, doğu afrika, somali, mogadişu, bombalı saldırı, can kaybı
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Doğu Afrika ülkesi Somali’de bir restoranın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam saatlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izleyenlerin bulunduğu restoranın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.