https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiyenin-egittigi-somalili-subaylar-goreve-basladi-1085575283.html
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı
Sputnik Türkiye
Somali'de Türkiye tarafından eğitilen subaylar göreve başladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T19:05+0300
2024-07-05T19:05+0300
2024-07-05T19:05+0300
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somali
türkiye
savunma
ordu
türk askeri
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Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı. Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/mit-suriyenin-el-bab-kentinde-turk-bayragini-yakan-kisiyi-yakaladi--1085572777.html
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somali, türkiye, savunma, ordu, türk askeri
somali, türkiye, savunma, ordu, türk askeri
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı
Somali'de Türkiye tarafından eğitilen subaylar göreve başladı.
Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı. Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.
3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.
Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.