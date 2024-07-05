https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiyenin-egittigi-somalili-subaylar-goreve-basladi-1085575283.html

Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı

Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı

Sputnik Türkiye

Somali'de Türkiye tarafından eğitilen subaylar göreve başladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T19:05+0300

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türkiye

somali

türkiye

savunma

ordu

türk askeri

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Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan Somalili deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları, düzenlenen törenle göreve başladı. Mogadişu'da düzenlenen törene katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eğitimini başarıyla tamamlayan subaylara sertifikalarını takdim etti.3 yıl süren eğitimlerini tamamlayan subaylara konuşan Mahmud, ülkelerini savunmada aldıkları görevden ötürü minnettar olduğunu belirtti. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Mahmud, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini övdü.Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

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