https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rusyadan-natoya-japonya-uyarisi-1085872996.html

Rusya'dan NATO'ya 'Japonya' uyarısı

Rusya'dan NATO'ya 'Japonya' uyarısı

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Avrupa ve Asya'da güvenliğin artırılması için Japonya'yla tatbikatların kapsamını genişletme planlarından bahsetmesine... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T14:01+0300

2024-07-15T14:01+0300

2024-07-15T14:01+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

andrey rudenko

japon

japonya

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Japonya'yla yaptığı ortak tatbikatları genişletmesinin bölgede yeni sorunlara yol açacağı ve gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, İttifak'ın Japonya'yla ilgili planlarının sorulması üzerine "Bu bölgedeki çözüm bulunamamış sorunların zorluğu dikkate alındığında, bu tür adımlar sorundan ve tırmanmadan başka bir şey getirmez" dedi.Rudenko, Rusya'nın bu tür adımlara olumsuz baktığını, zira bunların NATO'nun, coğrafi sorumluluk alanının çok uzağında bulunan bölgesel meselelere daha yakından müdahil olmasına yol açtığının altını çizdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya'yla güvenlik alanındaki işbirliğini genişletme kararı aldıklarını belirtmişti.Washington'daki NATO Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yla görüşen Stoltenberg, ortak basın toplantısında "Japonya ile ortaklık, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın ışığında, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın Rusya'yı desteklediği bir dönemde daha da önemli hale geldi" demişti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, japon, japonya, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat