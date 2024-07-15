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Rusya: Benzin ihracatını tekrar yasaklayabiliriz
Rusya: Benzin ihracatını tekrar yasaklayabiliriz
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkedeki yakıt pazarında durumun istikrarlı olduğunu belirterek, eğer olumsuz gelişmeler yaşanırsa benzin ihracatını... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T16:32+0300
2024-07-15T16:32+0300
dünya
rusya
aleksandr novak
benzin
benzin fiyatları
ihracat
yasak
petrol
küresel petrol talebi
petrol üretimi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Groznıy şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt pazarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya'daki popüler benzin türü AI-95'e yönelik bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Novak, "Yakıt pazarı genel olarak istikrarlı durumda. Piyasa, rafinelerdeki bakım süreçleriyle ilgili duruma aşırı tepki veriyor. Piyasayı sakinleştireceğiz çünkü felaket bir durum yaşanmıyor" dedi.Geçen hafta bu durumla ilgili çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Novak, "Prensip olarak, eğer (benzin fiyatlarında) durum gerginse benzin ihracatına yönelik izni Ağustos'ta uzatmayacağız" ifadelerini kullandı.Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-daha-oldu-1085874663.html
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rusya, aleksandr novak, benzin, benzin fiyatları, ihracat, yasak, petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi
rusya, aleksandr novak, benzin, benzin fiyatları, ihracat, yasak, petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi

Rusya: Benzin ihracatını tekrar yasaklayabiliriz

16:32 15.07.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkedeki yakıt pazarında durumun istikrarlı olduğunu belirterek, eğer olumsuz gelişmeler yaşanırsa benzin ihracatını Ağustos'tan itibaren tekrar yasaklayabileceklerini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Groznıy şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt pazarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki popüler benzin türü AI-95'e yönelik bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Novak, "Yakıt pazarı genel olarak istikrarlı durumda. Piyasa, rafinelerdeki bakım süreçleriyle ilgili duruma aşırı tepki veriyor. Piyasayı sakinleştireceğiz çünkü felaket bir durum yaşanmıyor" dedi.

Geçen hafta bu durumla ilgili çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Novak, "Prensip olarak, eğer (benzin fiyatlarında) durum gerginse benzin ihracatına yönelik izni Ağustos'ta uzatmayacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.
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