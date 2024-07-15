https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rusya-benzin-ihracatini-tekrar-yasaklayabiliriz-1085876408.html

Rusya: Benzin ihracatını tekrar yasaklayabiliriz

Rusya: Benzin ihracatını tekrar yasaklayabiliriz

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkedeki yakıt pazarında durumun istikrarlı olduğunu belirterek, eğer olumsuz gelişmeler yaşanırsa benzin ihracatını... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T16:32+0300

2024-07-15T16:32+0300

2024-07-15T16:32+0300

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küresel petrol talebi

petrol üretimi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Groznıy şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt pazarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya'daki popüler benzin türü AI-95'e yönelik bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Novak, "Yakıt pazarı genel olarak istikrarlı durumda. Piyasa, rafinelerdeki bakım süreçleriyle ilgili duruma aşırı tepki veriyor. Piyasayı sakinleştireceğiz çünkü felaket bir durum yaşanmıyor" dedi.Geçen hafta bu durumla ilgili çeşitli toplantılar yaptıklarını anlatan Novak, "Prensip olarak, eğer (benzin fiyatlarında) durum gerginse benzin ihracatına yönelik izni Ağustos'ta uzatmayacağız" ifadelerini kullandı.Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere yapılan ihracata muafiyet getirmişti.Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.

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rusya, aleksandr novak, benzin, benzin fiyatları, ihracat, yasak, petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi