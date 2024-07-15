https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-daha-oldu-1085874663.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri daha öldü
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri daha öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna son dönemde büyük darbeler vuran Rus birlikler, Moskova'nın belirlediği hedeflere ulaşmak için taarruza devam ediyor. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T15:06+0300
2024-07-15T15:06+0300
2024-07-15T15:06+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatın son 24 saatinde 1900 Ukrayna askerini daha etkisiz hale getirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaştı.Günlük rapora göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 15 karşı saldırı girişimini akamete uğratan Rus askerler, 1900 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.Ukrayna ordusuna ait 9 mühimmat deposunu imha eden Rus birlikler, 1 MiG-29 savaş uçağı, 36 İHA ile 5 ABD yapımı HIMARS roketini yok etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rusyadan-natoya-japonya-uyarisi-1085872996.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, donbass, himars, himars roket sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, donbass, himars, himars roket sistemi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri daha öldü
Ukrayna ordusuna son dönemde büyük darbeler vuran Rus birlikler, Moskova'nın belirlediği hedeflere ulaşmak için taarruza devam ediyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatın son 24 saatinde 1900 Ukrayna askerini daha etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaştı.
Günlük rapora göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 15 karşı saldırı girişimini akamete uğratan Rus askerler, 1900 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.
Ukrayna ordusuna ait 9 mühimmat deposunu imha eden Rus birlikler, 1 MiG-29 savaş uçağı, 36 İHA ile 5 ABD yapımı HIMARS roketini yok etti.