https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rus-hava-savunma-gucleri-6-ukrayna-ihasini-daha-imha-etti-1085865849.html
Rus hava savunma güçleri 6 Ukrayna İHA’sını daha imha etti
Rus hava savunma güçleri 6 Ukrayna İHA’sını daha imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri bu sabah ülkenin Bryansk, Kursk ve Orlov bölgesinde 6 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) engelledi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:16+0300
2024-07-15T10:16+0300
2024-07-15T10:11+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Rusya’nın Kursk bölgesinde üç, Bryansk bölgesinde iki ve Oryol bölgesinde bir İHA’nın imha edildiği bildirildi.Kursk, Bryansk ve Oryol bölgelerinin valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini açıkladı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/nato-ukraynada-rus-fuzeleri-vurma-fikrini-reddetti-dogrudan-mudahil-olmayacagiz-1085861869.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rus hava savunma güçleri 6 Ukrayna İHA’sını daha imha etti
Rusya hava savunma güçleri bu sabah ülkenin Bryansk, Kursk ve Orlov bölgesinde 6 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya’nın Kursk bölgesinde üç, Bryansk bölgesinde iki ve Oryol bölgesinde bir İHA’nın imha edildiği bildirildi.
Kursk, Bryansk ve Oryol bölgelerinin valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini açıkladı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.