https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/piyasaya-trump-suikasti-etkisi-bitcoinin-fiyati-63-bin-dolara-yaklasti-1085869760.html

Piyasaya Trump suikasti etkisi: Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara yaklaştı

Piyasaya Trump suikasti etkisi: Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara yaklaştı

Sputnik Türkiye

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T12:44+0300

2024-07-15T12:44+0300

2024-07-15T12:44+0300

ekonomi

kripto para

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ethereum

ethereum

donald trump

abd

suikast

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.Bitcoin neden arttı?Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin, 62 bin 922 dolar seviyesine çıktı.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine yükseldi.'Yatırımcılar arasında panik yaratabilir'Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı ve W2E.MEDIA CEO'su Şenol Vatansever, böylesi önemli siyasi olayların piyasalarda genellikle belirsizlik yarattığını belirterek, kripto varlık piyasalarının bu belirsizlikten nasıl etkilenebileceğine dair detaylı değerlendirmelerde bulundu. Vatansever, "Şiddet içeren siyasi olaylar, yatırımcılar arasında panik yaratabilir ve bu da riskli varlıklardan kaçınma eğilimini artırabilir. Bitcoin ve altcoin fiyatlarında kısa vadeli düşüşler görülebilir" dedi. Ancak Vatansever, olayın bazı yatırımcıların kripto varlıkları güvenli liman olarak değerlendirmesine de yol açabileceğini vurguladı.'Altcoinleri de doğrudan etkileyebilir'Altcoin piyasaları da benzer şekilde bu tür belirsizliklerden etkilenebilir. Vatansever altcoinlere ilişkin “Bitcoin’in piyasa hakimiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Bitcoin’de yaşanan hareketlilik altcoinleri de doğrudan etkileyebilir. Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, Polkadot, Chainlink, Stellar, Binance Coin, Solana ve Dogecoin, Bitcoin’in fiyat hareketlerine paralel olarak dalgalanma gösterebilir” dedi. Altcoinler genellikle daha volatil olduğu için, belirsizlik dönemlerinde bu varlıklarda daha keskin düşüşler veya yükselişler görülebilir. W2E.MEDIA Token da bu süreçte yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat olabilir. Kripto varlık yatırımcıları için bu tür olaylar sırasında dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Siyasi belirsizlikler ve şok edici olaylar, kripto varlık piyasalarında yüksek volatiliteye neden olabilir. Yatırımcıların bu tür durumlara hazırlıklı olmaları ve piyasadaki ani dalgalanmalara karşı stratejik kararlar almaları önemlidir. Kripto varlıklar, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak değerlendirilebilir. " dedi.Bitcoin gibi varlıklar, yatırımcılar tarafından daha fazla talep görebilir. Trump’ın kripto varlıklar ve Bitcoin ile ilgili geçmişteki görüşleri de göz önünde bulundurulduğunda, piyasalardaki tepkilerin daha karmaşık olabileceğine dikkat çeken Vatansever, “Trump, başkanlık döneminde kripto varlıklar konusunda karmaşık mesajlar verdi. Bir yandan Bitcoin’i ve diğer kripto varlıkları sert bir şekilde eleştirirken, diğer yandan blockchain teknolojisinin potansiyel faydalarını kabul etti. Bu durum, Trump’ın kripto varlık piyasalarında hem olumlu hem de olumsuz etkilere yol açabileceğini gösteriyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/kriptoda-trump-hareketliligi-yeniden-kritik-seviyenin-uzerinde--1085844166.html

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