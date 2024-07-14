https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/kriptoda-trump-hareketliligi-yeniden-kritik-seviyenin-uzerinde--1085844166.html
Kriptoda Trump hareketliliği: Yeniden kritik seviyenin üzerinde
Kriptoda Trump hareketliliği: Yeniden kritik seviyenin üzerinde
Sputnik Türkiye
ABD'de başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi. Kripto piyasaları, Saldırının ardından Trump'ın seçimi kazanacağına yönelik spekülasyonların... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T09:55+0300
2024-07-14T09:55+0300
2024-07-14T09:55+0300
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Suikast girişiminin ardından Trump'ın seçimleri kazanma şansını artırdığına yönelik spekülasyonlar ile birlikte kripto paralarda yükseliş yaşandı.Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin doların üzerine çıktı. En yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.Trump, kendisini kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırıyor.Öte yandan analistler, piyasalarda volatilitenin artabileceği uyarısında bulundu. Geçen ay gerçekleşen Trump-Biden münazarası sonrasında da benzer hareketlerin yaşandığı kaydedildi.Trump'ın münazaradaki performansı başarılı bulunmuş ve rakibi Biden'ın adaylığı sorgulanmaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumpa-silahli-saldiri-suikast-girisiminde-bulunan-suphelinin-kimligi-dogrulandi-1085843191.html
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kripto 60 bin dolar,trump kripto,kripto son durum,trump kripto,trump'a saldırı,trump suikast
kripto 60 bin dolar,trump kripto,kripto son durum,trump kripto,trump'a saldırı,trump suikast
Kriptoda Trump hareketliliği: Yeniden kritik seviyenin üzerinde
ABD'de başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi. Kripto piyasaları, Saldırının ardından Trump'ın seçimi kazanacağına yönelik spekülasyonların etkisiyle yükseliş kaydetti. Bitcoin, yeniden 60 bin doların üzerine çıktı.
Suikast girişiminin ardından Trump'ın seçimleri kazanma şansını artırdığına yönelik spekülasyonlar ile birlikte kripto paralarda yükseliş yaşandı.
Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin doların üzerine çıktı. En yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.
Trump, kendisini kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırıyor.
Öte yandan analistler, piyasalarda volatilitenin artabileceği uyarısında bulundu. Geçen ay gerçekleşen Trump-Biden münazarası sonrasında da benzer hareketlerin yaşandığı kaydedildi.
Trump'ın münazaradaki performansı başarılı bulunmuş ve rakibi Biden'ın adaylığı sorgulanmaya başlamıştı.