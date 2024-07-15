https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ozgurlestirilen-urojaynoye-rus-kuvvetleri-icin-yeni-bir-sicrama-tahtasi-olacak-1085859232.html
‘Özgürleştirilen Urojaynoye Rus kuvvetleri için yeni bir sıçrama tahtası olacak’
‘Özgürleştirilen Urojaynoye Rus kuvvetleri için yeni bir sıçrama tahtası olacak’
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, bugün özgürleştirildiği duyurulan Urojaynoye yerleşim... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T01:13+0300
2024-07-15T01:13+0300
2024-07-15T01:13+0300
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Rogov, Sputnik’e açıklamasında daha önce özgürleştirildiği duyurulan Urojaynoye yerleşim biriminin Rus kuvvetlerinin ilerlemesi için yeni bir sıçrama tahtası olacağını söyledi.“Urojaynoye’nin kurtarılması, Rus birliklerinin Vremevka istikametinde ilerlemesi için yeni bir sıçrama tahtası olacağından büyük taktiksel öneme sahiptir” açıklamasında bulunan Rogov, Rus birliklerinin düşmanı Zaporojye cephe hattının çeşitli bölümlerindeki mevzilerinden çıkararak yeniden toplanmasını ve mevzilenmesini engellediğini vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı bugün Doğu Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdiğini ve orayı mayınlardan temizlediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-birkac-istikamette-birden-geri-cekiliyor-1083930861.html
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rusya, donbass, vladimir rogov, operasyon, zaporojye, rus ordusu
‘Özgürleştirilen Urojaynoye Rus kuvvetleri için yeni bir sıçrama tahtası olacak’
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, bugün özgürleştirildiği duyurulan Urojaynoye yerleşim biriminin Rus ordu birliklerinin ilerlemesi için yeni bir sıçrama tahtası olacağını belirtti.
Rogov, Sputnik’e açıklamasında daha önce özgürleştirildiği duyurulan Urojaynoye yerleşim biriminin Rus kuvvetlerinin ilerlemesi için yeni bir sıçrama tahtası olacağını söyledi.
“Urojaynoye’nin kurtarılması, Rus birliklerinin Vremevka istikametinde ilerlemesi için yeni bir sıçrama tahtası olacağından büyük taktiksel öneme sahiptir” açıklamasında bulunan Rogov, Rus birliklerinin düşmanı Zaporojye cephe hattının çeşitli bölümlerindeki mevzilerinden çıkararak yeniden toplanmasını ve mevzilenmesini engellediğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı bugün Doğu Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdiğini ve orayı mayınlardan temizlediğini bildirmişti.