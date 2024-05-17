https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-birkac-istikamette-birden-geri-cekiliyor-1083930861.html

‘Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesinde birkaç istikamette birden geri çekiliyor’

‘Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesinde birkaç istikamette birden geri çekiliyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde geçen yılki karşı... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T15:04+0300

2024-05-17T15:04+0300

2024-05-17T15:04+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

zaporojye

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir rogov

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg

Sputnik’e konuşan Rogov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları, geçen yaz karşı taarruz sırasında ele geçirdikleri mevzileri kesin olarak kaybediyor ve birkaç istikamette birden geri çekiliyor” ifadesini kullandı.Düşman güçlerin artık Orehovo istikametindeki Rabotino’dan tamamen çıkarıldığını anımsatan Rogov, Vremennaya istikametindeki Urojaynoye ve Staromayorskoye köylerinin de artık Rus askerlerin kontrolünde olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mayıs Çarşamba günü, Zaporojye bölgesindeki Rabotino adlı yerleşimin ele geçirildiğini duyurmuştu.Urojaynoye ve Staromayorskoye köyler, Zaporojye bölgesi ve Donetks Halk Cumhuriyeti arasındaki sınırda yer alıyor. Ukrayna ordusu bu iki köyü de geçen yaz karşı taarruz sırasında kontrol altına almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-bugun-itibariyla-harkovu-almayi-planlamiyoruz-1083927253.html

rusya

zaporojye

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, zaporojye, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir rogov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)