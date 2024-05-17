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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-birkac-istikamette-birden-geri-cekiliyor-1083930861.html
‘Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesinde birkaç istikamette birden geri çekiliyor’
‘Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesinde birkaç istikamette birden geri çekiliyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde geçen yılki karşı... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:04+0300
2024-05-17T15:04+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
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zaporojye
askeri operasyon
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vladimir rogov
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Sputnik’e konuşan Rogov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları, geçen yaz karşı taarruz sırasında ele geçirdikleri mevzileri kesin olarak kaybediyor ve birkaç istikamette birden geri çekiliyor” ifadesini kullandı.Düşman güçlerin artık Orehovo istikametindeki Rabotino’dan tamamen çıkarıldığını anımsatan Rogov, Vremennaya istikametindeki Urojaynoye ve Staromayorskoye köylerinin de artık Rus askerlerin kontrolünde olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mayıs Çarşamba günü, Zaporojye bölgesindeki Rabotino adlı yerleşimin ele geçirildiğini duyurmuştu.Urojaynoye ve Staromayorskoye köyler, Zaporojye bölgesi ve Donetks Halk Cumhuriyeti arasındaki sınırda yer alıyor. Ukrayna ordusu bu iki köyü de geçen yaz karşı taarruz sırasında kontrol altına almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-bugun-itibariyla-harkovu-almayi-planlamiyoruz-1083927253.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, zaporojye, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir rogov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, zaporojye, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir rogov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

‘Ukrayna ordusu Zaporojye bölgesinde birkaç istikamette birden geri çekiliyor’

15:04 17.05.2024
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde geçen yılki karşı taarruz sırasında ele geçirdiği mevzileri bırakarak geri çekildiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Rogov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları, geçen yaz karşı taarruz sırasında ele geçirdikleri mevzileri kesin olarak kaybediyor ve birkaç istikamette birden geri çekiliyor” ifadesini kullandı.
Düşman güçlerin artık Orehovo istikametindeki Rabotino’dan tamamen çıkarıldığını anımsatan Rogov, Vremennaya istikametindeki Urojaynoye ve Staromayorskoye köylerinin de artık Rus askerlerin kontrolünde olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
Zelenskiy rejiminin geçen yılkı karşı taarruzla elde ettiği tek şey, ölüme terk edilen on binlerce Ukraynalı asker ve yakılan yüzlerce askeri teçhizat oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mayıs Çarşamba günü, Zaporojye bölgesindeki Rabotino adlı yerleşimin ele geçirildiğini duyurmuştu.
Urojaynoye ve Staromayorskoye köyler, Zaporojye bölgesi ve Donetks Halk Cumhuriyeti arasındaki sınırda yer alıyor. Ukrayna ordusu bu iki köyü de geçen yaz karşı taarruz sırasında kontrol altına almıştı.
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