https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/nato-zirvesinin-hemen-ardindan-rusya-ve-cin-donanmalari-ortak-tatbikata-basladi-1085868139.html

NATO Zirvesi'nin hemen ardından: Rusya ve Çin donanmaları ortak tatbikata başladı

NATO Zirvesi'nin hemen ardından: Rusya ve Çin donanmaları ortak tatbikata başladı

Sputnik Türkiye

Moskova ve Pekin'in tepkisini çeken Washington'daki NATO Zirvesi'nin hemen sonrasında Rusya ve Çin donanmaları ortak tatbikat için bir araya geldi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T11:28+0300

2024-07-15T11:28+0300

2024-07-15T11:28+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

çin

çin savunma bakanlığı

rusya ordusu

çin ordusu

deniz işbirliği 2024

deniz işbirliği 2024 tatbikatı

moskova

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Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri, dün Çin'in güney açıklarında 'Deniz İşbirliği 2024' ortak tatbikatını başlattı.Rusya Pasifik Filosu'nun açıklamasına göre Rus donanmasına ait 'Rezkiy' ve 'Gromkiy' korvetlerinin yanı sıra Çin Deniz Kuvvetleri'nin 'Yinchuan' destroyeri, 'Dali' ve 'Hengshui' fırkateynleri ile 'Weishanhu' ikmal gemisi tatbikat için denize açıldı.Uygulama aşaması 15-17 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan manevralar sırasında hava savunma talimi ve kurtarma faaliyetleri ile denizaltıyla mücadele talimleri yürütülecek.Çin Savunma Bakanlığı, NATO Zirvesi başlayan tatbikatın uluslararası ve bölgesel durumlarla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Moskova ve Pekin'in üçüncü bir ülkeyi hedef almadığının altını çizdi.Bakanlık, Rusya ve Çin donanmalarının tatbikat sırasında füze tehditlerine yönelik deniz taarruzu ve hava savunması alanındaki imkan ve kabiliyetlerini güçlendireceğini ifade etti.Rusya ve Çin'in NATO sonuç bildirgesine tepkileriWashington'daki NATO Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesi, Moskova ve Pekin'in tepkisiyle karşılaşmıştı.Rusya, NATO Zirvesi'nde alınan kararların ulusal güvenlik için ciddi ve kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın İttifak'ı dizginlemek için misilleme önlemleri alması gerektiğini belirtmişti.Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Cien, ülkesinin NATO sonuç bildirgesinde Rusya-Ukrayna çatışmasının 'mutlak kolaylaştırıcısı' olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek Pekin'in bu bildirgeyi kesinlikle reddettiğini söylemişti.Çin'in bildirgeyi esefle kınayıp kesin bir dille reddettiğini belirten Lin, "Çin, NATO'yu ülkemizin iç siyasetine karışmamaya, imajını lekelememeye ve Avrupa'da kargaşa yarattıktan sonra Asya-Pasifik'te de kaos oluşturmamaya çağırıyor" ifadesini kullanmıştı.

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