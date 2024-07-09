https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mourinho-bizzat-gorustu-dunya-yildizi-arkadaslarina-veda-etti-fenerbahceyegeliyor-1085685633.html

Mourinho bizzat görüştü: 'Dünya yıldızı arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe'ye geliyor'

Mourinho bizzat görüştü: 'Dünya yıldızı arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe'ye geliyor'

Sputnik Türkiye

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T12:24+0300

2024-07-09T12:24+0300

2024-07-09T12:24+0300

spor

jose mourinho

futbol

futbolcu

transfer

türkiye futbol federasyonu (tff)

al ahli

allan saint-maximin

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Sports Digitale'in haberine göre Jose Mourinho sürece dahil oldu ve hem Al Ahli hem de Allan Saint-Maximin ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco transferi sonuçlandırmak için bastırıyor.Al Ahli̇ i̇zi̇n verdi̇Fenerbahçe, Al Ahli ile Saint-Maximin transferi için anlaşmaya çok yakın. Al Ahli, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi.Arkadaşlarına veda etti̇Arabistan basını ise Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.Gelecek sezon Al-Ahli'de kadro dışı kalacağını öğrenen yıldız futbolcunun sarı lacivertli takıma katılmaya karar verdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/dunyanin-en-iyi-30-takimi-aciklandi-turkiyeden-2-takim-listede-1085668645.html

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Sputnik Türkiye

jose mourinho, futbol, futbolcu, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), al ahli, allan saint-maximin