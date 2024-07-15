https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/moskovada-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-kutlandi-1085878255.html

Moskova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Moskova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle programlar düzenlendi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T17:20+0300

2024-07-15T17:20+0300

2024-07-15T17:20+0300

dünya

rusya

moskova

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

tanju bilgiç

moskova yunus emre enstitüsü (yee)

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla anma programı yapılırken, törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Büyükelçilik yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz 2016'da tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını belirtti.Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının o gün kalkıştıkları kanlı darbe girişimiyle tüm milli değerleri de hedef aldığını dile getirdi.FETÖ'nün milletin silahını millete doğrulttuğunu, hain terör örgütünün, peygamber ocağı ordunun, polisin, jandarmanın adını kirletmeye kalktığını söyleyen Bilgiç, teröristlerin Türkiye Büyük Millet Meclisini bile bombalamaktan geri durmadığını hatırlattı.Türk halkının 15 Temmuz akşamı ülkesinin geleceğine sahip çıktığını belirten Bilgiç, "Türk milleti, canı pahasına gösterdiği direnişle, tanklara, tüfeklere ve bombalara karşı durarak hainlere gereken cevabı vermiştir" dedi.Bilgiç, 8 yıl önce tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki kahraman Türk halkının menfur darbe girişimini canı pahasına akamete uğratmasına şahit olduğunu dile getirdi.15 Temmuz'un, devlet ve demokrasi için bir güç ve sebat sınavı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerektiğini kaydeden Bilgiç, "Türk milleti bu sınavı başarıyla geçmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz milletin zaferidir" ifadesini kullandı.Türkiye'nin aldığı tedbirlerle bu terör örgütünün Türkiye'deki ana omurgasını çökerttiğini anlatan Bilgiç, FETÖ'nün bir terör örgütü olmasının yanı sıra bir casusluk örgütü olduğunu da vurguladı.FETÖ tehdidini nihai olarak ortadan kaldırmak için Türkiye'nin mücadelesini tüm dünyada da kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Bilgiç, "FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik uzun soluklu çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir. Bu mücadelede ülkemiz uluslararası toplumun saygın bir üyesi olma iddiasında bulunan her ülkenin samimi desteğini ve işbirliğini beklemektedir. O gün bizlere destek veren Rus makamlarına ve Rus halkına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Bilgiç, Cumhuriyet'in 100. yaşını geçen yıl kutladıklarını, yeni yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını söyleyerek, "Bu yeni yüzyılda Türk milletinin iradesi sayesinde FETÖ ya da başka terör örgütlerine yer olmayacaktır" dedi.Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Hidayet Arıkan da yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, kahraman Türk milletinin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını söyledi.Kendisinin 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı binasında hain darbecilerle mücadele ettiğini anlatan Arıkan, o gece odasının kapısını kırarak kendisini infaz etmek istediklerini dile getirdi.Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Arıkan, "15 Temmuz'da halkımız demokrasi zaferini kazanmış, manda ve himaye hayali kuran darbe girişiminin faillerine ve tetikçileri FETÖ terör örgütüne gerekli dersi canı pahasına vermiştir" ifadesini kullandı.Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde programÖte yandan Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Kültür ve Turizm Müşavirliği ile İletişim Müşavirliği işbirliği ile Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da aralarında yer aldığı 15 Temmuz Kahramanları Fotoğraf Sergisi açıldı.Açılışa Büyükelçi Bilgiç'in yanı sıra Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan, Türk ve Rus vatandaşlar katıldı.Moskova YEE Koordinatörü Ülker, hain kalkışmanın yaşandığı gün olanları, kalkışmaya karşı halkın dik duruşunu, demokrasiye sahip çıkışını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Bu anlamda bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde bir kısım etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlik örneklerinden biri de Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün enstitümüzde yapılan bu etkinliktir" şeklinde konuştu.Kültür ve Turizm Ataşesi Özkan da 15 Temmuz'un, Türk milletinin iradesiyle yazılan destansı bir direniş hareketi olduğunu vurgulayarak, "Bu hareket aslında tarihimizde olduğu gibi Türk milletinin kendi egemenliği ve bağımsızlığına ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor" dedi.

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rusya, moskova, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, tanju bilgiç, moskova yunus emre enstitüsü (yee), türkiye'nin moskova büyükelçiliği