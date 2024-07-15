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Erdoğan: 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Erdoğan: 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T12:13+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/aliyevden-erdogana-15-temmuz-mektubu-turk-halki-kahramanlik-destani-yazdi-1085868604.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, son dakika
recep tayyip erdoğan, türkiye, son dakika
Erdoğan: 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
12:13 15.07.2024 (güncellendi: 13:01 15.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu:
Meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür diyorum.
Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.
15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.