https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/antalyada-denizde-kol-bacak-ve-bassiz-ceset-bulundu-1085096426.html
Antalya'da denizde kol, bacak ve başsız ceset bulundu
Antalya'da denizde kol, bacak ve başsız ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'da kayalıklarda bir ceset bulundu. Kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce öldüğü... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T18:43+0300
2024-06-21T18:43+0300
2024-06-21T18:43+0300
türkiye
antalya
ceset
muratpaşa
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu.Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde balık tutan kişi, yüzmek için denize girdiğinde yapay şelalenin denize döküldüğü noktada ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri sevk edildi.Ekipler kol ve bacakları ile baş kısmı bulunmayan cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.4 ay önce öldüğü belirlendiYaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendirilen ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 'Göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabilir'Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçmiş aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/istanbuldaki-parcalanmis-ceset-olayinda-yeni-detaylar-1084293446.html
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antalya, ceset, muratpaşa
Antalya'da denizde kol, bacak ve başsız ceset bulundu
Antalya'da kayalıklarda bir ceset bulundu. Kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu.
Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde balık tutan kişi, yüzmek için denize girdiğinde yapay şelalenin denize döküldüğü noktada ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler kol ve bacakları ile baş kısmı bulunmayan cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
4 ay önce öldüğü belirlendi
Yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendirilen ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
'Göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabilir'
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçmiş aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.