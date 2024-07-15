https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/husiler-pes-etmiyor-israilin-ana-karasindaki-eylat-sehrindeki-askeri-hedefler-vuruldu-1085858953.html
Husiler intikam aldı: 'İsrail'in ana karasındaki Eylat şehrindeki askeri hedefler vuruldu'
Husiler intikam aldı: 'İsrail'in ana karasındaki Eylat şehrindeki askeri hedefler vuruldu'
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz'de ve İsrail ana karasında hedefleri vurduğunu açıkladı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T00:19+0300
2024-07-15T00:19+0300
2024-07-15T00:21+0300
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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait bir gemiyi ve İsrail'in Eylat kentindeki askeri noktaları hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını kaydetti.İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde Ummu Raşraş bölgesinde İsrail'e ait çok sayıda askeri hedefe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ifade eden Seri, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.Seri, söz konusu saldırıların, 'mazlum Filistin halkına destek ve İsrail'in Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde dün yaptığı katliama karşılık olarak' gerçekleştirildiğini söyledi.İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/joe-biden-donald-trumpi-aradi-iyi-oldugun-icin-minnetarim-1085856968.html
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husi, husiler, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
husi, husiler, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Husiler intikam aldı: 'İsrail'in ana karasındaki Eylat şehrindeki askeri hedefler vuruldu'
00:19 15.07.2024 (güncellendi: 00:21 15.07.2024)
Husiler, Kızıldeniz'de ve İsrail ana karasında hedefleri vurduğunu açıkladı.
Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait bir gemiyi ve İsrail'in Eylat kentindeki askeri noktaları hedef aldıklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını kaydetti.
İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde Ummu Raşraş bölgesinde İsrail'e ait çok sayıda askeri hedefe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ifade eden Seri, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.
Seri, söz konusu saldırıların, 'mazlum Filistin halkına destek ve İsrail'in Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde dün yaptığı katliama karşılık olarak' gerçekleştirildiğini söyledi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.