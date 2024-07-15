https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/kuveyt-feyleke-adasi-yakininda-buyuk-miktarda-petrol-ve-gaz-kesfetti-1085867696.html
Kuveyt, Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz keşfetti
Kuveyt, Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz keşfetti
Sputnik Türkiye
Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusunda yer alan ve tatil beldesi olarak bilinen Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T11:07+0300
2024-07-15T11:07+0300
2024-07-15T11:07+0300
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatil noktası olarak kabul edilen Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2.1 milyar varil hafif petrol ve 5.1 trilyon standart fit küp doğalgaz olduğu, bunun da 3.2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2.8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/opec-kuresel-petrol-talebinde-artis-bekliyor-1084575365.html
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kuveyt, petrol, petrol üretimi, petrol arama, gaz
kuveyt, petrol, petrol üretimi, petrol arama, gaz
Kuveyt, Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz keşfetti
Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusunda yer alan ve tatil beldesi olarak bilinen Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatil noktası olarak kabul edilen Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.
Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2.1 milyar varil hafif petrol ve 5.1 trilyon standart fit küp doğalgaz olduğu, bunun da 3.2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.
Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2.8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.