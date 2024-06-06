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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/opec-kuresel-petrol-talebinde-artis-bekliyor-1084575365.html
OPEC, küresel petrol talebinde artış bekliyor
OPEC, küresel petrol talebinde artış bekliyor
Sputnik Türkiye
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, enerjide ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna vurgu yaparken, bu yıl küresel petrol... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T16:28+0300
2024-06-06T16:28+0300
ekonomi
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
suudi arabistan
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol
petrol üretimi
küresel petrol talebi
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulunan Gays, dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, "Bu alanda bir ayrımcılık kabul edilemez. Evet, zararlı çok fazla emisyon var, bunu azaltmalıyız ama çoğu zaman petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini görüyoruz" dedi.OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığı eleştirisinde bulunan Gays, "Ne zaman şu ya da bu duyuruyu yapsak kamuoyu mutlu olmuyor. Bazı aktörlerin hangi hikayeyi duymak istediğini bilmek zor. Ancak yine de önemli olana, temellere odaklanmamız bizim için çok önemli" diye konuştu.Gays, söz konusu temellerin "ekonomik büyüme, arz ve talep" olduğunun altını çizdi.Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2.2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2.3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir" dedi.Gays, OPEC'in 2023 yılına ilişkin petrol talebi konusunda en başarılı tahmini yaptığına işaret ederek, "Tahminlerimizi eleştirenler, kendi tahminleri bizimkiyle eşitlenene kadar neredeyse her ay tahminlerini düzenlemek zorunda kaldılar" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/opec-grubu-petrol-uretim-kesintisi-kararini-uzatti-1084438730.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, suudi arabistan, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, petrol üretimi, küresel petrol talebi
st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, suudi arabistan, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, petrol üretimi, küresel petrol talebi

OPEC, küresel petrol talebinde artış bekliyor

16:28 06.06.2024
© Sputnik / Павел БедняковPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, enerjide ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna vurgu yaparken, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2.2 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulunan Gays, dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, "Bu alanda bir ayrımcılık kabul edilemez. Evet, zararlı çok fazla emisyon var, bunu azaltmalıyız ama çoğu zaman petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini görüyoruz" dedi.
OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığı eleştirisinde bulunan Gays, "Ne zaman şu ya da bu duyuruyu yapsak kamuoyu mutlu olmuyor. Bazı aktörlerin hangi hikayeyi duymak istediğini bilmek zor. Ancak yine de önemli olana, temellere odaklanmamız bizim için çok önemli" diye konuştu.
Gays, söz konusu temellerin "ekonomik büyüme, arz ve talep" olduğunun altını çizdi.
Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2.2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2.3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir" dedi.
Gays, OPEC'in 2023 yılına ilişkin petrol talebi konusunda en başarılı tahmini yaptığına işaret ederek, "Tahminlerimizi eleştirenler, kendi tahminleri bizimkiyle eşitlenene kadar neredeyse her ay tahminlerini düzenlemek zorunda kaldılar" değerlendirmesinde bulundu.
OPEC - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
DÜNYA
OPEC+ grubu, petrol üretim kesintisi kararını uzattı
2 Haziran , 16:54
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