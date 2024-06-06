https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/opec-kuresel-petrol-talebinde-artis-bekliyor-1084575365.html

OPEC, küresel petrol talebinde artış bekliyor

OPEC, küresel petrol talebinde artış bekliyor

Sputnik Türkiye

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, enerjide ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna vurgu yaparken, bu yıl küresel petrol... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T16:28+0300

2024-06-06T16:28+0300

2024-06-06T16:28+0300

ekonomi

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

suudi arabistan

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

petrol

petrol üretimi

küresel petrol talebi

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulunan Gays, dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, "Bu alanda bir ayrımcılık kabul edilemez. Evet, zararlı çok fazla emisyon var, bunu azaltmalıyız ama çoğu zaman petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini görüyoruz" dedi.OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığı eleştirisinde bulunan Gays, "Ne zaman şu ya da bu duyuruyu yapsak kamuoyu mutlu olmuyor. Bazı aktörlerin hangi hikayeyi duymak istediğini bilmek zor. Ancak yine de önemli olana, temellere odaklanmamız bizim için çok önemli" diye konuştu.Gays, söz konusu temellerin "ekonomik büyüme, arz ve talep" olduğunun altını çizdi.Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2.2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2.3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir" dedi.Gays, OPEC'in 2023 yılına ilişkin petrol talebi konusunda en başarılı tahmini yaptığına işaret ederek, "Tahminlerimizi eleştirenler, kendi tahminleri bizimkiyle eşitlenene kadar neredeyse her ay tahminlerini düzenlemek zorunda kaldılar" değerlendirmesinde bulundu.

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, suudi arabistan, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, petrol üretimi, küresel petrol talebi