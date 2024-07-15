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Kenya'da seri katil faciası: Eşi dahil 42 kadını öldürüp çöpe atmış
Kenya'da seri katil faciası: Eşi dahil 42 kadını öldürüp çöpe atmış
Sputnik Türkiye
Kenya'da bir çöplükte kadın cesetlerinin bulunmasının ardından gözaltına alınan seri katil eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kenya’nın başkenti Nairobi’de eski bir taş ocağında parçalanmış kadın cesetleri bulunmasının ardından 33 yaşındaki Collins Jumaisi gözaltına alındı. Polis açıklamasına göre, Jumaisi ifadesinde eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti.Soruşturma Dairesi Başkanı Amin Muhammed, Jumaisi’nin kadınları kandırarak öldürdüğünü ve kalıntılarını taş ocağına attığını belirtti. Jumaisi’nin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, kimlik kartı, pala, lastik eldivenler, kadın giysileri, bantlar ve onlarca naylon çuval bulundu. Öldürülen kadınların 18-30 yaş arasında olduğu ve hepsinin aynı şekilde öldürüldüğü aktarıldı.Jumaisi’nin sorgusu devam ederken, DNA testleriyle kimlik tespit çalışmaları yürütülüyor. Jumaisi, yarın mahkemede hakim karşısına çıkacak.
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kenya, seri katil, katil, ölüm, toplu ölüm
kenya, seri katil, katil, ölüm, toplu ölüm

Kenya'da seri katil faciası: Eşi dahil 42 kadını öldürüp çöpe atmış

18:04 15.07.2024
© İHA-AW247363Seri katil
Seri katil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© İHA-AW247363
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Kenya'da bir çöplükte kadın cesetlerinin bulunmasının ardından gözaltına alınan seri katil eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti.
Kenya’nın başkenti Nairobi’de eski bir taş ocağında parçalanmış kadın cesetleri bulunmasının ardından 33 yaşındaki Collins Jumaisi gözaltına alındı. Polis açıklamasına göre, Jumaisi ifadesinde eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti.
Soruşturma Dairesi Başkanı Amin Muhammed, Jumaisi’nin kadınları kandırarak öldürdüğünü ve kalıntılarını taş ocağına attığını belirtti. Jumaisi’nin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, kimlik kartı, pala, lastik eldivenler, kadın giysileri, bantlar ve onlarca naylon çuval bulundu. Öldürülen kadınların 18-30 yaş arasında olduğu ve hepsinin aynı şekilde öldürüldüğü aktarıldı.
Jumaisi’nin sorgusu devam ederken, DNA testleriyle kimlik tespit çalışmaları yürütülüyor. Jumaisi, yarın mahkemede hakim karşısına çıkacak.
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