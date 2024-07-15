https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/kpssnin-ikinci-oturumunu-bekliyordu-basina-yorgun-mermi-isabet-etti--1085878730.html

KPSS'nin ikinci oturumunu bekliyordu: Başına yorgun mermi isabet etti

KPSS'nin ikinci oturumunu bekliyordu: Başına yorgun mermi isabet etti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da parkta dinlenen öğretmenin başına yorgun mermi isabet etti. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T17:54+0300

2024-07-15T17:54+0300

2024-07-15T17:54+0300

türkiye

yorgun mermi

sınav

kpss

diyarbakır büyükşehir belediyesi

diyarbakır

silah

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Diyarbakır’da KPSS sınavının birinci aşamasından çıkan 26 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Rabia A., okulun karşısındaki Koşuyolu Parkı’nda dinlenirken başına yorgun mermi isabet etti. Kanlar içinde kalması ardından bayılan öğretmeni görenler ambulansa haber verdi, ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Rabia A., yaşanan olay nedeniyle saat 14.30’daki sınavın ikinci oturumuna katılamadı.Polis, mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlk müdahalesi yapılan Rabia A., hastanede tedavi altına alındı. Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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türkiye

yorgun mermi

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yorgun mermi, sınav, kpss, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır, silah