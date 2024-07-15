https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/kpssnin-ikinci-oturumunu-bekliyordu-basina-yorgun-mermi-isabet-etti--1085878730.html
KPSS'nin ikinci oturumunu bekliyordu: Başına yorgun mermi isabet etti
KPSS'nin ikinci oturumunu bekliyordu: Başına yorgun mermi isabet etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da parkta dinlenen öğretmenin başına yorgun mermi isabet etti. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T17:54+0300
2024-07-15T17:54+0300
2024-07-15T17:54+0300
türkiye
yorgun mermi
sınav
kpss
diyarbakır büyükşehir belediyesi
diyarbakır
silah
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Diyarbakır’da KPSS sınavının birinci aşamasından çıkan 26 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Rabia A., okulun karşısındaki Koşuyolu Parkı’nda dinlenirken başına yorgun mermi isabet etti. Kanlar içinde kalması ardından bayılan öğretmeni görenler ambulansa haber verdi, ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Rabia A., yaşanan olay nedeniyle saat 14.30’daki sınavın ikinci oturumuna katılamadı.Polis, mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlk müdahalesi yapılan Rabia A., hastanede tedavi altına alındı. Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230606/oguzhan-ugur-balkonunda-yorgun-mermi-buldu-1072072963.html
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yorgun mermi, sınav, kpss, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır, silah
yorgun mermi, sınav, kpss, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır, silah
KPSS'nin ikinci oturumunu bekliyordu: Başına yorgun mermi isabet etti
Diyarbakır'da parkta dinlenen öğretmenin başına yorgun mermi isabet etti.
Diyarbakır’da KPSS sınavının birinci aşamasından çıkan 26 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Rabia A., okulun karşısındaki Koşuyolu Parkı’nda dinlenirken başına yorgun mermi isabet etti.
Kanlar içinde kalması ardından bayılan öğretmeni görenler ambulansa haber verdi, ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Rabia A., yaşanan olay nedeniyle saat 14.30’daki sınavın ikinci oturumuna katılamadı.
Polis, mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlk müdahalesi yapılan Rabia A., hastanede tedavi altına alındı. Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.