https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ingiltere-disisleri-bakani-lammyden-gazzede-acil-ateskes-cagrisi-1085869070.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkese varılması çağrısı yaptı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T11:55+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

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gazze

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Lammy, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Lammy, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.Lammy, sivillerin korunması, Gazze'ye sınırsız insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme giden bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Filistin Başbakanı Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Gazze'de ateşkes konusunu görüşmüştüFilistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunu değerlendirdi.Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Mustafa, İsrail ve Filistin'deki temasları kapsamında bölgede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Ramallah'ta görüştü.Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, bölgeye acil insani yardımların artırılarak ulaştırılmasının yanı sıra İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen 2735 sayılı kararın Gazze'de ateşkesin sağlanması, bölge sakinlerinin evlerine dönmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de işgal sürecinin sona ererek yeniden inşa sürecinin başlaması için iyi bir başlangıç noktası oluşturduğunu ifade eden Mustafa, "Gazze Şeridi'ni bırakmadık, Gazze'deki halkımıza yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de iki devletli çözüme bağlı olduklarını belirterek, ülkesinin Gazze'de acilen ateşkes sağlanması, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi faaliyetlerinin ve Filistin'i gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için çalıştığını kaydetti.Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Filistin'deki gelişmeleri görüşmüştü.

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israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, ateşkes, ingiltere, david lammy, filistin, filistin uzlaşısı