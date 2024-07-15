https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ingiltere-disisleri-bakani-lammyden-gazzede-acil-ateskes-cagrisi-1085869070.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkese varılması çağrısı yaptı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T11:55+0300
2024-07-15T11:55+0300
2024-07-15T11:55+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
soykırım
ateşkes
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085868902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f28129d2e77c7090e96af55d2f420b4b.jpg
Lammy, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Lammy, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.Lammy, sivillerin korunması, Gazze'ye sınırsız insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme giden bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Filistin Başbakanı Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Gazze'de ateşkes konusunu görüşmüştüFilistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunu değerlendirdi.Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Mustafa, İsrail ve Filistin'deki temasları kapsamında bölgede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Ramallah'ta görüştü.Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, bölgeye acil insani yardımların artırılarak ulaştırılmasının yanı sıra İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen 2735 sayılı kararın Gazze'de ateşkesin sağlanması, bölge sakinlerinin evlerine dönmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de işgal sürecinin sona ererek yeniden inşa sürecinin başlaması için iyi bir başlangıç noktası oluşturduğunu ifade eden Mustafa, "Gazze Şeridi'ni bırakmadık, Gazze'deki halkımıza yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de iki devletli çözüme bağlı olduklarını belirterek, ülkesinin Gazze'de acilen ateşkes sağlanması, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi faaliyetlerinin ve Filistin'i gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için çalıştığını kaydetti.Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Filistin'deki gelişmeleri görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/hamas-yetkilisi-haniye-katar-ve-misira-gorusmelerin-sona-erdigini-iletti-1085850869.html
israil
gazze
gazze şeridi
ingiltere
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085868902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c3cefbae84cb06b95ad9bbf64769020.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, ateşkes, ingiltere, david lammy, filistin, filistin uzlaşısı
israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, ateşkes, ingiltere, david lammy, filistin, filistin uzlaşısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkese varılması çağrısı yaptı.
Lammy, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Lammy, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
Lammy, sivillerin korunması, Gazze'ye sınırsız insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme giden bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Filistin Başbakanı Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Gazze'de ateşkes konusunu görüşmüştü
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunu değerlendirdi.
Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Mustafa, İsrail ve Filistin'deki temasları kapsamında bölgede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Ramallah'ta görüştü.
Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, bölgeye acil insani yardımların artırılarak ulaştırılmasının yanı sıra İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen 2735 sayılı kararın Gazze'de ateşkesin sağlanması, bölge sakinlerinin evlerine dönmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de işgal sürecinin sona ererek yeniden inşa sürecinin başlaması için iyi bir başlangıç noktası oluşturduğunu ifade eden Mustafa, "Gazze Şeridi'ni bırakmadık, Gazze'deki halkımıza yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de iki devletli çözüme bağlı olduklarını belirterek, ülkesinin Gazze'de acilen ateşkes sağlanması, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi faaliyetlerinin ve Filistin'i gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için çalıştığını kaydetti.
Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Filistin'deki gelişmeleri görüşmüştü.