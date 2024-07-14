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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/hamas-yetkilisi-haniye-katar-ve-misira-gorusmelerin-sona-erdigini-iletti-1085850869.html
Hamas yetkilisi: Haniye, Katar ve Mısır’a görüşmelerin sona erdiğini iletti
Hamas yetkilisi: Haniye, Katar ve Mısır’a görüşmelerin sona erdiğini iletti
Sputnik Türkiye
Hamas üst düzey yetkilisinin Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır’a ABD tarafından ana... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T15:16+0300
2024-07-14T15:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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İsail’in dün güvenli bölge olarak ilan edilen El Mevasi Mülteci Kampı’na ve Şati Mülteci Kampı'ndaki camiye düzenlediği saldırıların ardından ateşkes görüşmeleri durdu.Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Hamas’ın üst düzey yetkilisi, İsrail’in katliamları ve müzakereler sırasındaki tutumu nedeniyle ateşkes görüşmesinden çekildiklerini söyledi.İsmi açıklanmayan yetkili, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır’a ABD Başkanı Joe Biden tarafından ana hatları çizilen ateşkes planı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini iletti” dedi.Hamas yetkilisinin açıklamasına göre Haniye, İsrail’in ciddiyetsizliği, devam eden erteleme ve engelleme politikası ve silahsız sivillere yönelik devam eden katliamları nedeniyle müzakereleri durduracağını söyledi.Yetkili, “Hamas anlaşmaya varmak ve saldırganlığı sona erdirmek için büyük bir esneklik göstermiştir. İsrail hükümetinin bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddiyet göstermesi halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.Mısır’dan “müzakereler sona erdi” iddiasıMısırlı 2 yetkili tarafından müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. Mısırlı yetkililer, İsrail’i anlaşmaya varmak için gerçek bir niyet taşımamakla suçladı.İngiliz medyasına açıklama yapan yetkililer, İsrail heyetinin görüşülmekte olan bazı şartlara onay verdiğini, ancak daha sonra değişikliklerle geri döndüklerini veya müzakereleri sonlandırma riski taşıyan yeni şartlar öne sürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hamas-rusya-gazze-seridinde-ateskesin-garantoru-olmali-1085194778.html
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Hamas yetkilisi: Haniye, Katar ve Mısır’a görüşmelerin sona erdiğini iletti

15:16 14.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Gazze Protesto ateşkes
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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Hamas üst düzey yetkilisinin Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır’a ABD tarafından ana hatları çizilen ateşkes planı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini iletti” ifadesine yer verildi.
İsail’in dün güvenli bölge olarak ilan edilen El Mevasi Mülteci Kampı’na ve Şati Mülteci Kampı'ndaki camiye düzenlediği saldırıların ardından ateşkes görüşmeleri durdu.
Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Hamas’ın üst düzey yetkilisi, İsrail’in katliamları ve müzakereler sırasındaki tutumu nedeniyle ateşkes görüşmesinden çekildiklerini söyledi.
İsmi açıklanmayan yetkili, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır’a ABD Başkanı Joe Biden tarafından ana hatları çizilen ateşkes planı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini iletti” dedi.
Hamas yetkilisinin açıklamasına göre Haniye, İsrail’in ciddiyetsizliği, devam eden erteleme ve engelleme politikası ve silahsız sivillere yönelik devam eden katliamları nedeniyle müzakereleri durduracağını söyledi.
Yetkili, “Hamas anlaşmaya varmak ve saldırganlığı sona erdirmek için büyük bir esneklik göstermiştir. İsrail hükümetinin bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddiyet göstermesi halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Mısır’dan “müzakereler sona erdi” iddiası

Mısırlı 2 yetkili tarafından müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. Mısırlı yetkililer, İsrail’i anlaşmaya varmak için gerçek bir niyet taşımamakla suçladı.
İngiliz medyasına açıklama yapan yetkililer, İsrail heyetinin görüşülmekte olan bazı şartlara onay verdiğini, ancak daha sonra değişikliklerle geri döndüklerini veya müzakereleri sonlandırma riski taşıyan yeni şartlar öne sürdüğünü belirtti.
Filistin bayrak çocuklar Gazze Şeridi İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: Rusya Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörü olmalı
25 Haziran , 10:20
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