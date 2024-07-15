https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/inceden-ozdaga-tepki-senin-adayin-erdogani-destekledi-daha-ne-konusuyorsun--1085880273.html
Muharrem İnce'den Özdağ'a tepki: Senin adayın Erdoğan'ı destekledi, daha ne konuşuyorsun?
Muharrem İnce'den Özdağ'a tepki: Senin adayın Erdoğan'ı destekledi, daha ne konuşuyorsun?
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'da geçmiş seçimlerle ilgili tepki gösterdi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T18:49+0300
2024-07-15T18:49+0300
2024-07-15T18:50+0300
politika
muharrem ince
memleket partisi
mansur yavaş
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
cumhurbaşkanlığı seçimi
ümit özdağ
zafer partisi
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Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce, kendisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayları olmamasına “iyi de oldu aslında” yorumu yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı aday süreci ve sonrasına ilişkin yaptığı değerlendirme Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tepkisini çekti.'Mansur Yavaş'ı aday gösterdiğim için ayrıldı'Muharrem İnce’nin aday ortak aday olmaması hakkında açıklamada bulunan Özdağ, “Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ayrıldı. Oysa duygusal davranmasa o da Mansur Yavaş’ı desteklese Mansur Bey aday olmadığında Mansur Bey’e gidecek oyun bir kısmını da alabilirdi. Eğer İnce bizim adayımız olsaydı, “Memleket Partili adaylar Zafer Partisi listesinden aday olmalılar” diye biz bir şart ileri sürmüştük. İnce tam bunlar konuşulurken ayrıldı. İyi de oldu ayrılması aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik” ifadelerini kullanmıştı.İnce, bu sözlerin ardından Özdağ'a tepki gösterdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ATA İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Sinan Oğan üzerinden Ümit Özdağ'a yüklenen İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamasında Özdağ'a şöyle seslendi:
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muharrem ince, memleket partisi, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı seçimi, ümit özdağ, zafer partisi
muharrem ince, memleket partisi, mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı seçimi, ümit özdağ, zafer partisi
Muharrem İnce'den Özdağ'a tepki: Senin adayın Erdoğan'ı destekledi, daha ne konuşuyorsun?
18:49 15.07.2024 (güncellendi: 18:50 15.07.2024)
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'da geçmiş seçimlerle ilgili tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce, kendisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayları olmamasına “iyi de oldu aslında” yorumu yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı aday süreci ve sonrasına ilişkin yaptığı değerlendirme Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tepkisini çekti.
'Mansur Yavaş'ı aday gösterdiğim için ayrıldı'
Muharrem İnce’nin aday ortak aday olmaması hakkında açıklamada bulunan Özdağ, “Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ayrıldı. Oysa duygusal davranmasa o da Mansur Yavaş’ı desteklese Mansur Bey aday olmadığında Mansur Bey’e gidecek oyun bir kısmını da alabilirdi. Eğer İnce bizim adayımız olsaydı, “Memleket Partili adaylar Zafer Partisi listesinden aday olmalılar” diye biz bir şart ileri sürmüştük. İnce tam bunlar konuşulurken ayrıldı. İyi de oldu ayrılması aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik” ifadelerini kullanmıştı.
İnce, bu sözlerin ardından Özdağ'a tepki gösterdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ATA İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Sinan Oğan üzerinden Ümit Özdağ'a yüklenen İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamasında Özdağ'a şöyle seslendi:
“Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın “milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun? Beni konuşmayı bırak, kendine dön bir bak.”