https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/inceden-ozdaga-tepki-senin-adayin-erdogani-destekledi-daha-ne-konusuyorsun--1085880273.html

Muharrem İnce'den Özdağ'a tepki: Senin adayın Erdoğan'ı destekledi, daha ne konuşuyorsun?

Muharrem İnce'den Özdağ'a tepki: Senin adayın Erdoğan'ı destekledi, daha ne konuşuyorsun?

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'da geçmiş seçimlerle ilgili tepki gösterdi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T18:49+0300

2024-07-15T18:49+0300

2024-07-15T18:50+0300

politika

muharrem ince

memleket partisi

mansur yavaş

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

cumhurbaşkanlığı seçimi

ümit özdağ

zafer partisi

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Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce, kendisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayları olmamasına “iyi de oldu aslında” yorumu yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı aday süreci ve sonrasına ilişkin yaptığı değerlendirme Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tepkisini çekti.'Mansur Yavaş'ı aday gösterdiğim için ayrıldı'Muharrem İnce’nin aday ortak aday olmaması hakkında açıklamada bulunan Özdağ, “Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ayrıldı. Oysa duygusal davranmasa o da Mansur Yavaş’ı desteklese Mansur Bey aday olmadığında Mansur Bey’e gidecek oyun bir kısmını da alabilirdi. Eğer İnce bizim adayımız olsaydı, “Memleket Partili adaylar Zafer Partisi listesinden aday olmalılar” diye biz bir şart ileri sürmüştük. İnce tam bunlar konuşulurken ayrıldı. İyi de oldu ayrılması aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik” ifadelerini kullanmıştı.İnce, bu sözlerin ardından Özdağ'a tepki gösterdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ATA İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Sinan Oğan üzerinden Ümit Özdağ'a yüklenen İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamasında Özdağ'a şöyle seslendi:

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