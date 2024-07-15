https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/devlet-bahceliden-ozel-harekat-baskanligina-ziyaret--1085880164.html

Devlet Bahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret

Devlet Bahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret

Sputnik Türkiye

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T18:35+0300

2024-07-15T18:35+0300

2024-07-15T18:35+0300

politika

devlet bahçeli

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz şehitler köprüsü

özel harekat

polis özel harekat başkanlığı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.

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devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, özel harekat, polis özel harekat başkanlığı