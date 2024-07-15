https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/devlet-bahceliden-ozel-harekat-baskanligina-ziyaret--1085880164.html
Devlet Bahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret
Devlet Bahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T18:35+0300
2024-07-15T18:35+0300
2024-07-15T18:35+0300
politika
devlet bahçeli
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz şehitler köprüsü
özel harekat
polis özel harekat başkanlığı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/hulusi-akar-kayseride-suriyeliler-vasitasiyla-bir-fitne-fesat-tezgahlanmaya-calisildi-1085879594.html
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devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, özel harekat, polis özel harekat başkanlığı
devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, özel harekat, polis özel harekat başkanlığı
Devlet Bahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret
MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.
Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.