https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/aliyevden-erdogana-15-temmuz-mektubu-turk-halki-kahramanlik-destani-yazdi-1085868604.html

Aliyev’den Erdoğan’a 15 Temmuz mektubu: Türk halkı kahramanlık destanı yazdı

Aliyev’den Erdoğan’a 15 Temmuz mektubu: Türk halkı kahramanlık destanı yazdı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta “Türkiye’nin... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T11:40+0300

2024-07-15T11:40+0300

2024-07-15T11:40+0300

dünya

azerbaycan

ilham aliyev

türkiye

recep tayyip erdoğan

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

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Erdoğan’a 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla mektup yazan Azerbaycan lideri Aliyev, şu ifadeleri kullandı:‘Azerbaycan her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye’nin yanında oldu’Darbe girişiminin bertaraf edilmesinde ve ülkenin büyük felaketlerden kurtarılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı kararlı adımların ve liderliğinin önemli rolü olduğunu belirten Aliyev, “Halkınız sizin etrafınızda birleşerek devletine, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkmakla dünyaya milli gururunu, gücünü ve sarsılmaz iradesini bir kez daha kanıtladı. Azerbaycan halkı ve devleti ilk dakikalardan bu ihaneti şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştı. Bu bizim sevincimizi ve kederimizi birlikte paylaştığımız Türkiye’ye kardeşlik ve vefa borcumuzdu” dedi.Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın zamanda Astana’da yaptığı görüşmeyi memnuniyetle hatırladığını vurgulayarak, “Eminim ki dostluğa, karşılıklı güven ve desteğe dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini, çok yönlü iş birliğini ve stratejik müttefikliğini genişletmek, dünyada eşi benzeri olmayan devletlerarası ilişkilerimizi daha yüksek seviyeye çıkarmak adına ortak çabalarımızı bundan sonra da başarıyla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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azerbaycan, ilham aliyev, türkiye, recep tayyip erdoğan, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü