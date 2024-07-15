https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/hindistan-ve-abdden-umman-denizinde-tatbikat-1085874765.html

Hindistan ve ABD’den Umman Denizi'nde tatbikat

Hindistan ve ABD’den Umman Denizi'nde tatbikat

Sputnik Türkiye

Uluslararası ilişkilerde denge politikasını benimseyen Hindistan'ın, ABD ordusuyla geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T15:06+0300

2024-07-15T15:06+0300

2024-07-15T15:06+0300

savunma

hindistan

abd

donanma

ortak askeri tatbikat

çin

rusya

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Hindistan Donanmasından yapılan açıklamada, iki ülkeye ait gemilerin, geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.Tatbikatta, aralarında ikmal ve deniz manevraları gibi görevlerin yerine getirildiği aktarılan açıklamada, "Hindistan ile ABD Donanması, birlikte sorunsuz şekilde çalışabildiğini gösterdi ve tatbikatla karmaşık ortak deniz operasyonları gerçekleştirme kabiliyetini artırdı" ifadesi kullanıldı.Hindistan, savunma sanayisindeki en büyük tedarikçisi Rusya ve Çin ile en büyük müttefiki ABD arasında denge siyaseti uygularken, ABD ise Çin'i bölgede abluka altına almak amacıyla Hindistan ile yakın ilişkiler geliştirme ve askeri ilişkileri artırma çabalarını sürdürüyor.Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yüzde 60'ını karşılayan Rusya, Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi konumunda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/nato-zirvesinin-hemen-ardindan-rusya-ve-cin-donanmalari-ortak-tatbikata-basladi-1085868139.html

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hindistan, abd, donanma, ortak askeri tatbikat, çin, rusya