https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/hindistan-ve-abdden-umman-denizinde-tatbikat-1085874765.html
Hindistan ve ABD’den Umman Denizi'nde tatbikat
Hindistan ve ABD’den Umman Denizi'nde tatbikat
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkilerde denge politikasını benimseyen Hindistan'ın, ABD ordusuyla geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T15:06+0300
2024-07-15T15:06+0300
2024-07-15T15:06+0300
savunma
hindistan
abd
donanma
ortak askeri tatbikat
çin
rusya
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Hindistan Donanmasından yapılan açıklamada, iki ülkeye ait gemilerin, geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.Tatbikatta, aralarında ikmal ve deniz manevraları gibi görevlerin yerine getirildiği aktarılan açıklamada, "Hindistan ile ABD Donanması, birlikte sorunsuz şekilde çalışabildiğini gösterdi ve tatbikatla karmaşık ortak deniz operasyonları gerçekleştirme kabiliyetini artırdı" ifadesi kullanıldı.Hindistan, savunma sanayisindeki en büyük tedarikçisi Rusya ve Çin ile en büyük müttefiki ABD arasında denge siyaseti uygularken, ABD ise Çin'i bölgede abluka altına almak amacıyla Hindistan ile yakın ilişkiler geliştirme ve askeri ilişkileri artırma çabalarını sürdürüyor.Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yüzde 60'ını karşılayan Rusya, Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi konumunda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/nato-zirvesinin-hemen-ardindan-rusya-ve-cin-donanmalari-ortak-tatbikata-basladi-1085868139.html
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hindistan, abd, donanma, ortak askeri tatbikat, çin, rusya
hindistan, abd, donanma, ortak askeri tatbikat, çin, rusya
Hindistan ve ABD’den Umman Denizi'nde tatbikat
Uluslararası ilişkilerde denge politikasını benimseyen Hindistan'ın, ABD ordusuyla geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
Hindistan Donanmasından yapılan açıklamada, iki ülkeye ait gemilerin, geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.
Tatbikatta, aralarında ikmal ve deniz manevraları gibi görevlerin yerine getirildiği aktarılan açıklamada, "Hindistan ile ABD Donanması, birlikte sorunsuz şekilde çalışabildiğini gösterdi ve tatbikatla karmaşık ortak deniz operasyonları gerçekleştirme kabiliyetini artırdı" ifadesi kullanıldı.
Hindistan, savunma sanayisindeki en büyük tedarikçisi Rusya ve Çin ile en büyük müttefiki ABD arasında denge siyaseti uygularken, ABD ise Çin'i bölgede abluka altına almak amacıyla Hindistan ile yakın ilişkiler geliştirme ve askeri ilişkileri artırma çabalarını sürdürüyor.
Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yüzde 60'ını karşılayan Rusya, Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi konumunda yer alıyor.