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Galatasaray, hazırlık maçlarında istediğini alamadı: Bundesliga ekibi Düsseldorf'a 5-2 yenildi
Galatasaray, hazırlık maçlarında istediğini alamadı: Bundesliga ekibi Düsseldorf'a 5-2 yenildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2'lik skorla yenildi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena’da oynanan müsabakanın 22. dakikasında Fortuna Düsseldorf, Emmanuel Iyoha'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Alman ekibi, 25. dakikada da Jona Niemiec'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinden attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı 2-1 Fortuna Düsseldorf üstünlüğüyle tamamlandı.26 dakikada 3 gol 60. dakikada Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Dries Mertens, ceza sahası içinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skoru 2-2 yaptı. 64. dakikada Fortuna Düsseldorf, Danny Schmidt'in golüyle tekrar öne geçti. Alman ekibi, 73. dakikada Matthias Zimmermann'ın, 83. dakikada da Karim Affo'nun kaydettiği gollerle skoru 5-2'ye taşıdı. Kalan sürede başka gol olmayınca Fortuna Düsseldorf, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'e 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.Galatasaray, 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarını sürdürecek.
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galatasaray, galatasaray sk, almanya, avusturya

Galatasaray, hazırlık maçlarında istediğini alamadı: Bundesliga ekibi Düsseldorf'a 5-2 yenildi

22:45 15.07.2024
© İHA-AW247454Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© İHA-AW247454
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Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2'lik skorla yenildi.
Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena’da oynanan müsabakanın 22. dakikasında Fortuna Düsseldorf, Emmanuel Iyoha'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Alman ekibi, 25. dakikada da Jona Niemiec'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinden attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı 2-1 Fortuna Düsseldorf üstünlüğüyle tamamlandı.

26 dakikada 3 gol

60. dakikada Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Dries Mertens, ceza sahası içinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skoru 2-2 yaptı. 64. dakikada Fortuna Düsseldorf, Danny Schmidt'in golüyle tekrar öne geçti. Alman ekibi, 73. dakikada Matthias Zimmermann'ın, 83. dakikada da Karim Affo'nun kaydettiği gollerle skoru 5-2'ye taşıdı. Kalan sürede başka gol olmayınca Fortuna Düsseldorf, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'e 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.
Galatasaray, 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarını sürdürecek.
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