https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/floryada-marmaray-arizalandi-yetkililerden-aciklama-geldi--1085883571.html

Florya'da Marmaray arızalandı: Yetkililerden açıklama geldi

Florya'da Marmaray arızalandı: Yetkililerden açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Florya'da Gebze'den Halkalı yönüne doğru giden Marmaray arızalandı. Trenden tahliye edilen insanlar yoğunluk oluştururken, seferlerin Halkalı-Florya arası tek... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T23:19+0300

2024-07-15T23:19+0300

2024-07-15T23:19+0300

türkiye

florya

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gebze

gebze-halkalı hattı

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Gebze'den Halkalı yönüne giden Marmaray, Florya'da arızalandı. Teknik arızadan dolayı yolcular trenden tahliye edildi. Arıza nedeniyle seferler aksarken, insanlar durakta yoğunluk oluşturdu. Durakta kalan Marmaray nedeniyle seferler Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam etti. Halkalı'dan gelen tren Florya'da yolcuları indirerek Halkalı yönüne devam edecek yolcuları aldı. Trendeki arızanın giderilmesi için çalışma yapıldı.Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı- Ataköy arasında tek yol işletmeciliği yapıldığından Marmaray seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/milyonluk-araclar-hurdaya-cikiyor-20-yildir-bekleyen-araba-var--1085881345.html

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florya, marmaray, gebze, gebze-halkalı hattı, metro