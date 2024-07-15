https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/floryada-marmaray-arizalandi-yetkililerden-aciklama-geldi--1085883571.html
Florya'da Marmaray arızalandı: Yetkililerden açıklama geldi
Florya'da Marmaray arızalandı: Yetkililerden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Florya'da Gebze'den Halkalı yönüne doğru giden Marmaray arızalandı. Trenden tahliye edilen insanlar yoğunluk oluştururken, seferlerin Halkalı-Florya arası tek... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T23:19+0300
2024-07-15T23:19+0300
2024-07-15T23:19+0300
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marmaray
gebze
gebze-halkalı hattı
metro
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Gebze'den Halkalı yönüne giden Marmaray, Florya'da arızalandı. Teknik arızadan dolayı yolcular trenden tahliye edildi. Arıza nedeniyle seferler aksarken, insanlar durakta yoğunluk oluşturdu. Durakta kalan Marmaray nedeniyle seferler Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam etti. Halkalı'dan gelen tren Florya'da yolcuları indirerek Halkalı yönüne devam edecek yolcuları aldı. Trendeki arızanın giderilmesi için çalışma yapıldı.Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı- Ataköy arasında tek yol işletmeciliği yapıldığından Marmaray seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/milyonluk-araclar-hurdaya-cikiyor-20-yildir-bekleyen-araba-var--1085881345.html
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florya, marmaray, gebze, gebze-halkalı hattı, metro
florya, marmaray, gebze, gebze-halkalı hattı, metro
Florya'da Marmaray arızalandı: Yetkililerden açıklama geldi
Florya'da Gebze'den Halkalı yönüne doğru giden Marmaray arızalandı. Trenden tahliye edilen insanlar yoğunluk oluştururken, seferlerin Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam ettiği öğrenildi.
Gebze'den Halkalı yönüne giden Marmaray, Florya'da arızalandı. Teknik arızadan dolayı yolcular trenden tahliye edildi. Arıza nedeniyle seferler aksarken, insanlar durakta yoğunluk oluşturdu. Durakta kalan Marmaray nedeniyle seferler Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam etti.
Halkalı'dan gelen tren Florya'da yolcuları indirerek Halkalı yönüne devam edecek yolcuları aldı. Trendeki arızanın giderilmesi için çalışma yapıldı.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı- Ataköy arasında tek yol işletmeciliği yapıldığından Marmaray seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir" denildi.