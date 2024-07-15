https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/fenerbahce-oguz-aydin-transferinde-prensip-anlasmasina-vardi-1085883187.html

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferini duyurdu. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T23:00+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

alanyaspor

corendon alanyaspor

oğuz aydın

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, alanyaspor, corendon alanyaspor, oğuz aydın, türkiye futbol federasyonu (tff)