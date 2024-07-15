https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/fenerbahce-oguz-aydin-transferinde-prensip-anlasmasina-vardi-1085883187.html
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferini duyurdu. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T23:00+0300
2024-07-15T23:00+0300
2024-07-15T23:00+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
alanyaspor
corendon alanyaspor
oğuz aydın
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/galatasaray-hazirlik-maclarinda-istedigini-alamadi-bundesliga-ekibi-dusseldorfa-5-2-yenildi--1085882693.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, alanyaspor, corendon alanyaspor, oğuz aydın, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, alanyaspor, corendon alanyaspor, oğuz aydın, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.