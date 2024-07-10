https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/real-madridden-arda-gulere-yeni-forma-numarasi-1085740575.html

Real Madrid'den Arda Güler'e yeni forma numarası

Real Madrid'den Arda Güler'e yeni forma numarası

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeni sezondaki forma numarası 15 oldu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T19:17+0300

2024-07-10T19:17+0300

2024-07-10T19:17+0300

spor

arda güler

karim benzema

forma

real madrid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085740651_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_d61b9f0427eb3325614d12fb944b55ec.jpg

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi. Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle: Eduardo Camavinga: 6 Federico Valverde: 8 Aurelien Tchouameni: 14 Arda Güler: 15 Jesus Vallejo: 18 Kylian Mbappe: 9

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler kaç yaşında, arda güler real madrid, arda güler forma numarası, arda güler kaç numaralı formayı giyiyor