https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/real-madridden-arda-gulere-yeni-forma-numarasi-1085740575.html
Real Madrid'den Arda Güler'e yeni forma numarası
Real Madrid'den Arda Güler'e yeni forma numarası
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeni sezondaki forma numarası 15 oldu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T19:17+0300
2024-07-10T19:17+0300
2024-07-10T19:17+0300
spor
arda güler
karim benzema
forma
real madrid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085740651_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_d61b9f0427eb3325614d12fb944b55ec.jpg
İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi. Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle: Eduardo Camavinga: 6 Federico Valverde: 8 Aurelien Tchouameni: 14 Arda Güler: 15 Jesus Vallejo: 18 Kylian Mbappe: 9
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085740651_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_e3348d2c12bfee28280f89c9958bbca7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler kaç yaşında, arda güler real madrid, arda güler forma numarası, arda güler kaç numaralı formayı giyiyor
arda güler kaç yaşında, arda güler real madrid, arda güler forma numarası, arda güler kaç numaralı formayı giyiyor
Real Madrid'den Arda Güler'e yeni forma numarası
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeni sezondaki forma numarası 15 oldu.
İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi.
Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:
Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9