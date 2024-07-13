https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/turkiyenin-normallesme-cagrilarina-iliskin-suriye-disisleri-bakanligindan-aciklama--1085837507.html
Türkiye'nin normalleşme çağrılarına ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Türkiye'nin normalleşme çağrılarına ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrılarına, 2011 yılındaki statüye dönmesi şartı koyarak 'olumlu' bir mesaj paylaştı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T19:09+0300
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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesiyle mümkün olacağını belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, halklar ile hükümetlerin politikaları arasında net bir ayrım yapıldığı ve Suriye’nin bu ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu vurgulandı.Açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması gerektiği belirtildi. Suriye, yasadışı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör örgütleriyle mücadele gibi temel ilkelere dayanması gerektiğini vurguladı.Buna ek olarak bakanlık, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren dost ve kardeş ülkelere teşekkür ederek, iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine dikkat çekti.Bakanlık, bu konudaki girişimlerin şeffaf temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suud-turkiyeye-geliyor-1085837407.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye dışişleri bakanlığı
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye dışişleri bakanlığı
Türkiye'nin normalleşme çağrılarına ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
19:09 13.07.2024 (güncellendi: 19:12 13.07.2024)
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrılarına, 2011 yılındaki statüye dönmesi şartı koyarak 'olumlu' bir mesaj paylaştı.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesiyle mümkün olacağını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, halklar ile hükümetlerin politikaları arasında net bir ayrım yapıldığı ve Suriye’nin bu ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması gerektiği belirtildi. Suriye, yasadışı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör örgütleriyle mücadele gibi temel ilkelere dayanması gerektiğini vurguladı.
Buna ek olarak bakanlık, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren dost ve kardeş ülkelere teşekkür ederek, iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine dikkat çekti.
Bakanlık, bu konudaki girişimlerin şeffaf temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.