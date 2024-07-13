https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/turkiyenin-normallesme-cagrilarina-iliskin-suriye-disisleri-bakanligindan-aciklama--1085837507.html

Türkiye'nin normalleşme çağrılarına ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye'nin normalleşme çağrılarına ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrılarına, 2011 yılındaki statüye dönmesi şartı koyarak 'olumlu' bir mesaj paylaştı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T19:09+0300

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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesiyle mümkün olacağını belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, halklar ile hükümetlerin politikaları arasında net bir ayrım yapıldığı ve Suriye’nin bu ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu vurgulandı.Açıklamada, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması gerektiği belirtildi. Suriye, yasadışı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör örgütleriyle mücadele gibi temel ilkelere dayanması gerektiğini vurguladı.Buna ek olarak bakanlık, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren dost ve kardeş ülkelere teşekkür ederek, iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine dikkat çekti.Bakanlık, bu konudaki girişimlerin şeffaf temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suud-turkiyeye-geliyor-1085837407.html

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