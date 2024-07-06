https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ermeni-ve-abd-ordulari-ermenistanda-ortak-tatbikat-yapacak-1085590291.html

Ermeni ve ABD orduları, Ermenistan'da ortak tatbikat yapacak

Ermeni ve ABD orduları, Ermenistan'da ortak tatbikat yapacak

Sputnik Türkiye

Ermenistan ile ABD, 15-24 Temmuz tarihlerinde 'Eagle Partner 2024' (Kartal Partner) ortak tatbikatını gerçekleştirecek. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T10:50+0300

2024-07-06T10:50+0300

2024-07-06T10:51+0300

dünya

ermenistan

abd

ortak tatbikat

barışı koruma

ermenistan savunma bakanlığı

abd avrupa kuvvetleri (eucom)

abd avrupa komutanlığı

abd afrika komutanlığı (africom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103523/69/1035236972_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_084caf18e3b53cf6ff39740e92ebf055.jpg

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni ve ABD ordularının bu ayın ortasında uluslararası barışı koruma misyonları kapsamında ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki tatbikatın 15-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildiren bakanlık, tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kara birlikleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askeri personelin katılacağını kaydetti.Bakanlık, tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve ayrıca Ermeni barışı koruma kuvvetlerinin muharebeye hazırlık durumunu arttırmak olduğunu da vurguladı.Ermenistan ve ABD orduları, Eagle Partner ortak tatbikatını ilk kez geçen sene gerçekleştirmişti. 85 ABD ve 175 Ermeni askerinin katıldığı tatbikat, 11-20 Eylül'de yine Ermenistan'da yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/peskov-bati-putinin-baris-onerilerinin-ardindan-rusyayla-temas-kurmadi-1085589335.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, abd, ortak tatbikat, barışı koruma, ermenistan savunma bakanlığı, abd avrupa kuvvetleri (eucom), abd avrupa komutanlığı, abd afrika komutanlığı (africom)