Ermeni ve ABD orduları, Ermenistan'da ortak tatbikat yapacak
10:50 06.07.2024 (güncellendi: 10:51 06.07.2024)
© AP Photo / Tigran Mehrabyan, PanARMENIANErmenistan ordusu
© AP Photo / Tigran Mehrabyan, PanARMENIAN
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Ermenistan ile ABD, 15-24 Temmuz tarihlerinde 'Eagle Partner 2024' (Kartal Partner) ortak tatbikatını gerçekleştirecek.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni ve ABD ordularının bu ayın ortasında uluslararası barışı koruma misyonları kapsamında ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.
Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki tatbikatın 15-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildiren bakanlık, tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kara birlikleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askeri personelin katılacağını kaydetti.
Bakanlık, tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve ayrıca Ermeni barışı koruma kuvvetlerinin muharebeye hazırlık durumunu arttırmak olduğunu da vurguladı.
Ermenistan ve ABD orduları, Eagle Partner ortak tatbikatını ilk kez geçen sene gerçekleştirmişti. 85 ABD ve 175 Ermeni askerinin katıldığı tatbikat, 11-20 Eylül'de yine Ermenistan'da yapılmıştı.
Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki tatbikatın 15-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildiren bakanlık, tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kara birlikleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askeri personelin katılacağını kaydetti.
Bakanlık, tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve ayrıca Ermeni barışı koruma kuvvetlerinin muharebeye hazırlık durumunu arttırmak olduğunu da vurguladı.
Ermenistan ve ABD orduları, Eagle Partner ortak tatbikatını ilk kez geçen sene gerçekleştirmişti. 85 ABD ve 175 Ermeni askerinin katıldığı tatbikat, 11-20 Eylül'de yine Ermenistan'da yapılmıştı.