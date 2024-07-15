https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/donald-trumpun-baskan-yardimcisi-belli-oldu--1085882396.html
Donald Trump'un başkan yardımcısını duyurdu: Elon Musk'tan şimşek hızında tebrik geldi
Donald Trump'un başkan yardımcısını duyurdu: Elon Musk'tan şimşek hızında tebrik geldi
Sputnik Türkiye
Donald Trump, başkan yardımcısı olarak 'Make America Great Again' sloganının en büyük temsilcilerinden olan J.D. Vance'i açıkladı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T22:34+0300
2024-07-15T22:34+0300
2024-07-15T23:25+0300
dünya
donald trump
başkan yardımcısı
cumhuriyetçi parti
demokratlar
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ABD eski Başkanı Donald Trump, Ohio Senatörü J.D. Vance’i başkanlık seçimlerinde yardımcısı olarak seçtiğini duyurdu. Vance, ABD’nin siyasi liderlerinin yaşlarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde partinin aday listesine katılan ilk Y kuşağı üyesi oldu.Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Uzun değerlendirmeler ve düşünceler sonucunda, birçok yetenekli kişiyi göz önünde bulundurarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı pozisyonunu en iyi şekilde üstlenebilecek kişinin Ohio Eyaleti’nden Senatör J.D. Vance olduğuna karar verdim.” dedi.2016 yılında yayımlanan anı kitabı “Hillbilly Elegy” ile ulusal üne kavuşan 39 yaşındaki Vance, 2022’de Senato’ya seçildi ve Trump’ın 'Amerika’yı Yeniden Büyük Ya'” gündeminin en güçlü savunucularından biri oldu. Ancak, ulusal siyasette büyük ölçüde tecrübesiz olan Vance, Trump’ın biletiyle olağanüstü bir dönemde sahneye çıkıyor. ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçtiklerini duyurmuştu.Elon Musk'tan Trump'un seçimine övgü X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Donald Trump'un Ohio Senatörü J.D. Vance’i seçmesine yönelik şimşek hızında yorum yaptı. Musk, Vance'i tebrik ederek, 'Donald Trump'un harika bir seçim yaptığını' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/analist-koc-trump-suikastinda-kesin-ve-hizli-yargiya-varmak-dogru-degil-ama-ciddi-supheler-var-1085874891.html
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donald trump, başkan yardımcısı, cumhuriyetçi parti, demokratlar, abd
donald trump, başkan yardımcısı, cumhuriyetçi parti, demokratlar, abd
Donald Trump'un başkan yardımcısını duyurdu: Elon Musk'tan şimşek hızında tebrik geldi
22:34 15.07.2024 (güncellendi: 23:25 15.07.2024)
Donald Trump, başkan yardımcısı olarak 'Make America Great Again' sloganının en büyük temsilcilerinden olan J.D. Vance'i açıkladı.
ABD eski Başkanı Donald Trump, Ohio Senatörü J.D. Vance’i başkanlık seçimlerinde yardımcısı olarak seçtiğini duyurdu. Vance, ABD’nin siyasi liderlerinin yaşlarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde partinin aday listesine katılan ilk Y kuşağı üyesi oldu.
Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Uzun değerlendirmeler ve düşünceler sonucunda, birçok yetenekli kişiyi göz önünde bulundurarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı pozisyonunu en iyi şekilde üstlenebilecek kişinin Ohio Eyaleti’nden Senatör J.D. Vance olduğuna karar verdim.” dedi.
2016 yılında yayımlanan anı kitabı “Hillbilly Elegy” ile ulusal üne kavuşan 39 yaşındaki Vance, 2022’de Senato’ya seçildi ve Trump’ın 'Amerika’yı Yeniden Büyük Ya'” gündeminin en güçlü savunucularından biri oldu. Ancak, ulusal siyasette büyük ölçüde tecrübesiz olan Vance, Trump’ın biletiyle olağanüstü bir dönemde sahneye çıkıyor.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçtiklerini duyurmuştu.
Elon Musk'tan Trump'un seçimine övgü
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Donald Trump'un Ohio Senatörü J.D. Vance’i seçmesine yönelik şimşek hızında yorum yaptı.
Musk, Vance'i tebrik ederek, 'Donald Trump'un harika bir seçim yaptığını' belirtti.