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Analist Koç: Trump suikastında kesin ve hızlı yargıya varmak doğru değil ama ciddi şüpheler var
Analist Koç: Trump suikastında kesin ve hızlı yargıya varmak doğru değil ama ciddi şüpheler var
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin Sputnik’e konuşan Foreign Press Review Editörü ve Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç, olaya dair bir... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T15:18+0300
2024-07-15T15:18+0300
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Eski ABD Başkanı ve 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump’a Pennsylvania mitinginde yapılan suikast birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. 'Özellikle saldırının arkasında kimin olduğu, saldırganın tek başına olup olmadığı, saldırının seçim sonuçlarına etkisi, saldırganı birinin yönlendirip yönlendirmediği' gibi sorular tüm dünya kamuoyunu meşgul ediyor.Bu sorulara ilişkin Sputnik’e değerlendirme bulunan Foreign Press Review Editörü ve Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç kesin yargıya varmak için erken olduğunu belirterek şunları söyledi:‘Koruma ekibinin ihmali var mı araştırılacak’ABD'de başkan, başkan yardımcıları ve bakanları korumak için kurulan servisin pek çok ülkeden bile büyük bir bütçesi olduğuna dikkat çeken Koç sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD’de ciddi bir kutuplaşma var’ABD siyasetinde son dönemde kutuplaşmanın önemli boyutlara ulaştığını da vurgulayan Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç bunu şu sözlerle özetledi:
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Analist Koç: Trump suikastında kesin ve hızlı yargıya varmak doğru değil ama ciddi şüpheler var

15:18 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. PuskarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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Özel
ABD Başkan adayı Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin Sputnik’e konuşan Foreign Press Review Editörü ve Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç, olaya dair bir dizi şüphe ve soru işareti olduğuna dikkat çekti.
Eski ABD Başkanı ve 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump’a Pennsylvania mitinginde yapılan suikast birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
'Özellikle saldırının arkasında kimin olduğu, saldırganın tek başına olup olmadığı, saldırının seçim sonuçlarına etkisi, saldırganı birinin yönlendirip yönlendirmediği' gibi sorular tüm dünya kamuoyunu meşgul ediyor.
Bu sorulara ilişkin Sputnik’e değerlendirme bulunan Foreign Press Review Editörü ve Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç kesin yargıya varmak için erken olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Suikast ile ilgili bazı soru işaretleri var. Bu adam buraya nasıl tırmanabildi, nasıl kimse görmedi. Görenler uyarmış, niye dikkate alınmadı. Niye miting durdurulmadı? Anlaşıldığı kadarıyla görüntülerden sniperlar adamı tespit etmişler. Niye onun sekiz el ateş etmesini bekledi de öyle vurdu? Bunun gibi düşünürsek daha sorular da var. Amerikan derin devleti Trump'u engelliyor mu? Şüphelerini de en azından bazı kesimlerde uyandırmıştır. Görünürde belki gerçekte de yapan 20 yaşında bir çocuk ama çelişkiler var. Mesela o çocuk oraya nasıl geldi de oraya tırmandığında orada kimse olmayacağını bildi, bunu nasıl umabildi? Bunlar benim kafamda da birçok Amerikalının da kafasında olan sorular. Yani bu tür nedenlerle, Trump hem ona suikast düzenlenmesi hem orada gösterdiği tepki hem de bunun sistemin ona karşı onu durdurmak için bir hamlesi olarak okunması en azından bazı insanlar kafasında Trump'ın şansını daha da arttırıyor. Biden yaşlılığı, cümleleri kelimeleri birbirine karıştırması, enerjik olmaması şu anda bile Amerika'yı yönetecek durumda gibi gözükmüyor. Olur da seçilirse 4,5 yıl daha Amerika'nın başkanı olacak. Birçok insan yani bence yakın çevresindeki insanlar, birçok inanmış demokrat partili bile 4 sene, 4,5 sene sonra o adamın başkanlık yapabilecek durumda olduğuna inanmıyor. Bu nedenlerle Trump'ın şansı arttı. Zaten şu anda Trump 2-3 puan önde. Şimdi birkaç gün içinde yarından itibaren Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi var. Suikast etkisi daha kamuoyu yoklamalarına yansımadı. O kongreden sonra orada büyük bir kaza olmazsa onun da bir olumlu etkisi olur Trump adına”

‘Koruma ekibinin ihmali var mı araştırılacak’

ABD'de başkan, başkan yardımcıları ve bakanları korumak için kurulan servisin pek çok ülkeden bile büyük bir bütçesi olduğuna dikkat çeken Koç sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suikast Trump'a karşı yapılan Amerikan Derin Devleti'nin bir saldırısındır demek için erken olur. İşte onu şu anda net söylemek mümkün değil ama soru işaretleri var. Şimdi şöyle bakın 3.3 milyar dolarmış bu Secret Servis denen, başkanı, yardımcıları ve rakip aday olduğu için Trump’u da korumaktan sorumlu kurumun bütçesi. Yani Afrika'da 3.3 milyar dolarlık yıllık gayri siyasi milli hasılası olmayan çok ülke vardır eminim. Sen ne kadar korursan koru, karşıdaki çok organize güçtür, onu aşar. Ama burada çok anlaşılması kolay olmayan beceriksizlikler, ihmaller var. Trumpu’un konuştuğu yerin, 120 metre, 130 metre ötesinde, 3-5 tane baraka var. Her birinin tepesine ya da, tepesimi de geçtim, dibine bir tane polis koysan, kimse oraya çıkamaz. Onu bile yapmamışlar. Yani bu ihmalkarlık mı, beceriksizlik mi, kötü niyet mi onu bilemem ben. 4-5 tane sırf benim amatör gözle gördüğüm, yani bu işleri profesyonel, bakan belki çok daha fazla sayıda burada problem görebilir. Bütün bunların hepsi bir kötü niyet olmadan olabilir mi? Olabilir. Ama soru işareti de var. Cumhuriyetçiler de kongrede hemen önümüzdeki, bu pazartesi değil galiba öbür pazartesi, bu korumadan sorumlu birimin başındaki kadını sorguya çağırdılar. Hani buna nasıl izin verdin? Burada ihmal mi var? Burayı niye boş bıraktın? Kaç kişiydiniz? Bilmem neydiniz? Oralardan yeni bilgiler çıkabilir. Çünkü o kongredeki şeylerde yalan bilgi de veremezsin. Verirsen onun cezası var. Oralarda onları sıkıştıracaklar. Bakalım oralardan yeni bilgiler çıkacak mı?”

‘ABD’de ciddi bir kutuplaşma var’

ABD siyasetinde son dönemde kutuplaşmanın önemli boyutlara ulaştığını da vurgulayan Araştırmacı Şanlı Bahadır Koç bunu şu sözlerle özetledi:
“Amerika'daki o kutuplaşma karşılıklı nefret ciddi boyutlarda. Mesela batıdaki hiçbir ülkede, yani Danimarka'da, Almanya'da, yani Fransa'da bile kutuplaşma bu boyutta değil. Bakın Fransa'da bile aşırı sağ iktidarı zorladı, orada bile bu tür bir duygusal kopuş yok taraflar arasında. Ve demokrat, siyasetçiler buna Biden'da dahil ‘Bu adam başkan olamaz, bu adamı engellemeliyiz, bu çok büyük bir tehdittir, bu cumhuriyetimize, devletimize büyük bir tehdittir’ diye Trump'ı bir anlamda şeytanlaştırdılar. Tabii karşı taraftan da var. Bu yıllardır, on yıllardır biriken, giderek yükselen bir karşıtlık. Biliyorsunuz Trump'ın başkan olduğu dönemde iki defa impeachmentten geçti Temsilciler meclisinden. Senatodaki çoğunluğu sağlayamadıkları için Trump'ı görevden alamadılar. Hakkında çok sayıda dava açıldı. Yani 20 yaşındaki o çocuğu, kimse yönlendirmemiş bile olsa bu yaşananlar o çocuğun kafasında muhtemelen yer etmiş. Tabii kendi psikolojik başka problemleri olabilir.”
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