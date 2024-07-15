Analist Koç: Trump suikastında kesin ve hızlı yargıya varmak doğru değil ama ciddi şüpheler var

“Suikast ile ilgili bazı soru işaretleri var. Bu adam buraya nasıl tırmanabildi, nasıl kimse görmedi. Görenler uyarmış, niye dikkate alınmadı. Niye miting durdurulmadı? Anlaşıldığı kadarıyla görüntülerden sniperlar adamı tespit etmişler. Niye onun sekiz el ateş etmesini bekledi de öyle vurdu? Bunun gibi düşünürsek daha sorular da var. Amerikan derin devleti Trump'u engelliyor mu? Şüphelerini de en azından bazı kesimlerde uyandırmıştır. Görünürde belki gerçekte de yapan 20 yaşında bir çocuk ama çelişkiler var. Mesela o çocuk oraya nasıl geldi de oraya tırmandığında orada kimse olmayacağını bildi, bunu nasıl umabildi? Bunlar benim kafamda da birçok Amerikalının da kafasında olan sorular. Yani bu tür nedenlerle, Trump hem ona suikast düzenlenmesi hem orada gösterdiği tepki hem de bunun sistemin ona karşı onu durdurmak için bir hamlesi olarak okunması en azından bazı insanlar kafasında Trump'ın şansını daha da arttırıyor. Biden yaşlılığı, cümleleri kelimeleri birbirine karıştırması, enerjik olmaması şu anda bile Amerika'yı yönetecek durumda gibi gözükmüyor. Olur da seçilirse 4,5 yıl daha Amerika'nın başkanı olacak. Birçok insan yani bence yakın çevresindeki insanlar, birçok inanmış demokrat partili bile 4 sene, 4,5 sene sonra o adamın başkanlık yapabilecek durumda olduğuna inanmıyor. Bu nedenlerle Trump'ın şansı arttı. Zaten şu anda Trump 2-3 puan önde. Şimdi birkaç gün içinde yarından itibaren Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi var. Suikast etkisi daha kamuoyu yoklamalarına yansımadı. O kongreden sonra orada büyük bir kaza olmazsa onun da bir olumlu etkisi olur Trump adına”