https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/bmden-aci-bilanco-gazzede-40-milyon-ton-moloz-olustu-kaldirmak-15-yildan-fazla-surecek-1085877711.html
BM'den acı bilanço: Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu, kaldırmak 15 yıldan fazla sürecek
BM'den acı bilanço: Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu, kaldırmak 15 yıldan fazla sürecek
Sputnik Türkiye
BM, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 40 milyon ton moloz oluştuğunu, molozların tamamının kaldırılmasının 15 yıldan fazla... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T17:08+0300
2024-07-15T17:08+0300
2024-07-15T17:08+0300
israil- filistin çatışması
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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gazze şeridi
gazze ablukası
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israil-filistin
israil ordusu
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de oluşan yıkıma ilişkin paylaşım yapıldı.Saldırılar nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştuğuna, bunun kaldırılmasının 15 yıldan fazla sürebileceğine işaret edildi.Molozların kaldırılmasının maliyetinin ise 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi de yaralandı.İsrail, aralıksız bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ni harabeye çevirmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-daha-oldu-1085874663.html
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bm, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, filistin, filistin sorunu
bm, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, filistin, filistin sorunu
BM'den acı bilanço: Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu, kaldırmak 15 yıldan fazla sürecek
BM, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 40 milyon ton moloz oluştuğunu, molozların tamamının kaldırılmasının 15 yıldan fazla süreceğini bildirdi.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de oluşan yıkıma ilişkin paylaşım yapıldı.
Saldırılar nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştuğuna, bunun kaldırılmasının 15 yıldan fazla sürebileceğine işaret edildi.
Molozların kaldırılmasının maliyetinin ise 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi de yaralandı.
İsrail, aralıksız bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ni harabeye çevirmiş durumda.