https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/bmden-aci-bilanco-gazzede-40-milyon-ton-moloz-olustu-kaldirmak-15-yildan-fazla-surecek-1085877711.html

BM'den acı bilanço: Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu, kaldırmak 15 yıldan fazla sürecek

BM'den acı bilanço: Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu, kaldırmak 15 yıldan fazla sürecek

Sputnik Türkiye

BM, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 40 milyon ton moloz oluştuğunu, molozların tamamının kaldırılmasının 15 yıldan fazla... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T17:08+0300

2024-07-15T17:08+0300

2024-07-15T17:08+0300

israil- filistin çatışması

bm

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

israil

israil-filistin

israil ordusu

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de oluşan yıkıma ilişkin paylaşım yapıldı.Saldırılar nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştuğuna, bunun kaldırılmasının 15 yıldan fazla sürebileceğine işaret edildi.Molozların kaldırılmasının maliyetinin ise 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi de yaralandı.İsrail, aralıksız bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ni harabeye çevirmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-daha-oldu-1085874663.html

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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Sputnik Türkiye

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