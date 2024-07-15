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Bir gecede zengin oldu: Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı
Bir gecede zengin oldu: Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı
Sputnik Türkiye
Brezilyalı dört çocuk babası bir otobüs şoförü, bir sabah uyandığında banka hesabındaki paranın 46 dolardan 26,7 milyon dolara çıktığını gördü. Otobüs şoförü... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T13:13+0300
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14 çocuk dedesi ve dört çocuk babası olan Brezilyalı Antonio Pereira, geçen yıl haziran ayında bir gece yatağa girdiğinde servetinin ne kadar değişeceğinden habersizdi. Ancak ertesi sabah kendini bir hata sonucu milyoner olarak buldu.Brezilya'da basına konuşan adam, "O kadar çok sıfır belirdi ki korktum... Hayatımda böyle para görmedim" dedi.Hatalı transferMilyonlarca doların aniden ortaya çıkması hoş olurdu ancak beklenmeyen maddi kazanç, aslında başka bir banka hesabına gitmesi gereken hatalı bir transferin sonucu olarak ortaya çıktı.Muhtemelen parayı alıp kaçacak çok kişi vardır ama Pereira kendini güvenilir bir insan olarak görüyor, bu yüzden paranın herhangi bir kısmını çekmeyi hiç düşünmedi.Pereira, "Evime gittim ve karıma, 'Zengin olduk' dedim. Ama karım da hemen, 'Geri verelim' dedi" diye konuştu.Otobüs şoförü adam daha sonra 25 yıldır müşterisi olduğu bankaya giderek parayı iade etti.Pereira, "Akşam saat dokuzda para benim hesabımdan onların hesabına geçti" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam gün bitmeden milyonerlik statüsünü tamamen kaybetti.
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brezilya, banka, milyoner
brezilya, banka, milyoner

Bir gecede zengin oldu: Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

13:13 15.07.2024
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Brezilyalı dört çocuk babası bir otobüs şoförü, bir sabah uyandığında banka hesabındaki paranın 46 dolardan 26,7 milyon dolara çıktığını gördü. Otobüs şoförü adam daha sonra 25 yıldır müşterisi olduğu bankaya giderek parayı iade etti. Yaşlı adam gün bitmeden milyonerlik statüsünü tamamen kaybetmiş oldu.
14 çocuk dedesi ve dört çocuk babası olan Brezilyalı Antonio Pereira, geçen yıl haziran ayında bir gece yatağa girdiğinde servetinin ne kadar değişeceğinden habersizdi. Ancak ertesi sabah kendini bir hata sonucu milyoner olarak buldu.

Brezilya'da basına konuşan adam, "O kadar çok sıfır belirdi ki korktum... Hayatımda böyle para görmedim" dedi.

Hatalı transfer

Milyonlarca doların aniden ortaya çıkması hoş olurdu ancak beklenmeyen maddi kazanç, aslında başka bir banka hesabına gitmesi gereken hatalı bir transferin sonucu olarak ortaya çıktı.
Muhtemelen parayı alıp kaçacak çok kişi vardır ama Pereira kendini güvenilir bir insan olarak görüyor, bu yüzden paranın herhangi bir kısmını çekmeyi hiç düşünmedi.

Pereira, "Evime gittim ve karıma, 'Zengin olduk' dedim. Ama karım da hemen, 'Geri verelim' dedi" diye konuştu.

Otobüs şoförü adam daha sonra 25 yıldır müşterisi olduğu bankaya giderek parayı iade etti.

Pereira, "Akşam saat dokuzda para benim hesabımdan onların hesabına geçti" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam gün bitmeden milyonerlik statüsünü tamamen kaybetti.
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?
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